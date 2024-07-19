На фестивале «Достоевский» в Зарайске развернут тематическую ярмарку

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Большая ярмарка будет развёрнута в Зарайске, где 20 и 21 июля пройдёт фестиваль-путешествие «Достоевский». Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Ярмарку с тематическими сувенирами и угощениями по рецептам семьи Достоевских организуют на площади Революции.
Улицы города, Зарайский кремль, площадь Революции, набережная реки Осётр и другие локации станут центральными площадками мероприятия. Именно в этих краях прошло детство Фёдора Михайловича.
Ранее сообщалось, что гостей фестиваля ждёт насыщенная программа: спектакль-концерт «Бедные люди» с участием народного артиста России, худрука Театра Наций Евгения Миронова, саунд-спектакль в музее-усадьбе Даровое, спектакль-путешествие по реке Осётр, премьеры для детей и другие театральные постановки.
Подробную информацию о фестивале и его программу можно найти на сайте мероприятия.
Фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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«Местные фермеры приготовят новый вид сыра «Юный Федор Михайлович». Также посетители смогут выпить чай из самоваров и попробовать традиционные зарайские коврижки – кексы с пряничным вкусом. В Литературном павильоне пройдет гастрономическая лекция, на которой можно будет узнать, какие блюда были в меню у писателя, а также о его вкусовых предпочтениях», – уточнили в ведомстве.
Улицы города, Зарайский кремль, площадь Революции, набережная реки Осётр и другие локации станут центральными площадками мероприятия. Именно в этих краях прошло детство Фёдора Михайловича.
Ранее сообщалось, что гостей фестиваля ждёт насыщенная программа: спектакль-концерт «Бедные люди» с участием народного артиста России, худрука Театра Наций Евгения Миронова, саунд-спектакль в музее-усадьбе Даровое, спектакль-путешествие по реке Осётр, премьеры для детей и другие театральные постановки.
Подробную информацию о фестивале и его программу можно найти на сайте мероприятия.
Фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская