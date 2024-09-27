Серпуховские волонтёры стали участниками Окружного форума активистов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Делегация серпуховских волонтёров побывала на Окружном форуме для руководителей и активистов добровольческих организаций и молодёжных центров Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Образовательный форум проводили при поддержке Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья. В Мытищах собрались более 150 представителей всех муниципалитетов региона. Они обсудили планы развития добровольчества на будущий год, программу страхования для волонтёров, практику поддержки добровольчества «Регион добрых дел» Московской области, запланированные события, – уточнили в администрации.На втором семинаре «Организация мероприятия: как управлять 1000 и 1 процессом и получить крутой результат?» выступила руководитель Управления спецпроектов и организации событий Ассоциации Добро.рф, программный директор Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ Елена Черненко. Она рассказала о технологиях и особенностях организации добровольческих мероприятий.
В ходе стратегической сессии по развитию волонтёрства делегации разрабатывали и представляли свои концепции развития этого движения в Подмосковье.
Кроме того, поговорили о том, как вдохновлять людей присоединяться к волонтёрским проектам. Форум закончился командообразующей игрой, направленной на сплочение добровольцев.
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