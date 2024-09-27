Серпуховские курсанты приняли участие в занятиях по огневой подготовке

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Воспитанники Серпуховского военно-спортивного центра «Маргеловец» начали занятия по огневой подготовке. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Под руководством опытных офицеров-наставников курсанты отрабатывали стрельбу из разных положений, имитирующих реальные условия боя – из пролома в стене, на неустойчивой опоре и в движении. Многие ребята впервые держали в руках боевое оружие, однако успешно справились с заданиями. Занятия завершились без происшествий», – отметили в пресс-службе.Руководство «Маргеловца» поблагодарило 173-й отдельный гвардейский разведывательный батальон за организацию занятий.
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Лора Луганская