Свыше 30 тяжелоатлетов поборолись в Серпухове за приз чемпиона мира Зубова

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Более 30 спортсменов приняли участие в чемпионате по тяжёлой атлетике среди молодёжи и ветеранов, который прошёл в Серпуховском филиале Военной академии РВСН им. Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
«В командном первенстве первое место занял факультет №3 «Ядерное вооружение», второе – факультет №2 «Системы управления ракет», третье – факультет №4 «Автоматизированные системы управления». По результатам турнира определился состав сборной филиала по тяжёлой атлетике для участия в чемпионате Московской области», – отметили в администрации.Василий Петрович Зубов является неоднократным чемпионом России, СНГ, Европы и мира по тяжёлой атлетике. В свои 93 года он участвует в соревнованиях самого высокого уровня. Зубов сам принял участие в торжественном открытии чемпионата.
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Лора Луганская