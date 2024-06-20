На фестивале «Луховицкий огурец» устроят кулинарное шоу с мировой звездой

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Звезда мирового уровня проведёт кулинарное шоу на фестивале «Луховицкий огурец», который состоится на территории подмосковной экофермы «Былинкино» 6 июля, имя звёздного гостя организаторы пока держат в секрете, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Гостей фестиваля также ждут дегустации, мастер-классы, спортивные состязания и выступления творческих коллективов», — отметили в министерстве.Фестиваль организуют администрация округа Луховицы, экоферма «Былинкино», а также ДК «Старт». Праздник начнётся в два часа дня, вход свободный.
Адрес проведения фестиваля «Луховицкий огурец»: подмосковный округ Луховицы, деревня Подлипки, улица Земляничная поляна, владение 1.
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