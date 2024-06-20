Театральный фестиваль «Учитель и ученики» посетили свыше семи тысяч человек

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Более 7 тысяч человек посетили первый театральный фестиваль «Учитель и ученики» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
19 июня в Богородском городском округе прошёл торжественный финал Первого театрального фестиваля «Учитель и ученики», посвящённый творчеству Петра Фоменко. На спектакли проекта пришли более двух тысяч зрителей. Сам фестиваль собрал свыше семи тысяч гостей.
Мероприятие проходило в Ногинске с 14 по 19 июня. Участниками и гостями фестиваля стали театральные деятели, в том числе ректор ГИТИСа Григорий Заславский, Юлия Пересильд, Галина Тюнина, Кирилл Пирогов. Зрители увидели спектакли из разных регионов России: Ярославля, Башкортостана, Владикавказа, Мастерской Петра Фоменко, Театрального института имени Бориса Щукина.
На фестивале было пять программ: театральная, образовательная, выставочная, городская и кинопрограмма. В рамках мероприятия также прошли четыре выставки театральных художников, иллюстраторов и скульпторов.
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Мероприятие проходило в Ногинске с 14 по 19 июня. Участниками и гостями фестиваля стали театральные деятели, в том числе ректор ГИТИСа Григорий Заславский, Юлия Пересильд, Галина Тюнина, Кирилл Пирогов. Зрители увидели спектакли из разных регионов России: Ярославля, Башкортостана, Владикавказа, Мастерской Петра Фоменко, Театрального института имени Бориса Щукина.
«На протяжении шести дней город был окутан атмосферой театра. Мы постарались создать разнообразную программу как для профессионалов — актёров, режиссёров, критиков, так и для наших зрителей. Всего было проведено 36 часов лекций и мастер-классов, более 15 часов спектаклей и 12 часов обсуждений», — поделился художественный руководитель фестиваля Михаил Чумаченко.
На фестивале было пять программ: театральная, образовательная, выставочная, городская и кинопрограмма. В рамках мероприятия также прошли четыре выставки театральных художников, иллюстраторов и скульпторов.
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Мира Полтева