На российском телевидении покажут последний сериал с Анастасией Заворотнюк

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Последний сериал с участием актрисы Анастасии Заворотнюк «Приставы» выйдет 24 июня на телеканале НТВ.
Как сообщает «Вокруг ТВ», проект рассказывает о сотрудниках отдела службы судебных приставов. В картине продемонстрирована борьба главного героя Егора Грачева с коррупцией, его стремление помочь людям крайне необычными методами, а также попытки разрешить личные проблемы.
Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — онкологией головного мозга.
Ранее продюсер Павел Рудченко объяснил необходимость сериала об «Иванушках». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Очень нежный, порядочный человек. Это была не первая моя работа с ней, раньше я уже снимал ее в главной роли в другом проекте», — прокомментировал работу с Заворотнюк режиссер проекта Владимир Нахабцев.
Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — онкологией головного мозга.
Ранее продюсер Павел Рудченко объяснил необходимость сериала об «Иванушках». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак