В Реутове прошел финал «Театральный поединок. Школьная лига»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Финал Молодежного проекта «Театральный поединок. Школьная лига» состоялся в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
16 июня в Реутове, в Центре культуры и искусств, состоялись финальные соревнования первого сезона проекта «Театральный поединок. Школьная лига».
В соревнованиях приняли участие более 50 коллективов из 31 населённого пункта Подмосковья.
По итогам финальных соревнований первое место заняла команда «Кракелюр» из Дедовска, второе — «Рожденные сиять» из Звездного городка, третье — «Бригада «П» из Одинцово.
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В соревнованиях приняли участие более 50 коллективов из 31 населённого пункта Подмосковья.
«В день финальных соревнований прошли мастер-классы для юных актеров от педагогов проекта. Во время тренингов дети обогатились новыми знаниями и зарядились позитивными эмоциями. Для руководителей детских театральных коллективов прошла образовательная конференция. В фойе и на уличной площадке Центра культуры и искусств были устроены активные игры и танцевальный флэшмоб на развитие воображения, фантазии, скорости мышления, чувства ритма, памяти, наблюдательности и пластики», — поделились в пресс-службе.
По итогам финальных соревнований первое место заняла команда «Кракелюр» из Дедовска, второе — «Рожденные сиять» из Звездного городка, третье — «Бригада «П» из Одинцово.
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Мира Полтева