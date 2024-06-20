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В Реутове прошел финал «Театральный поединок. Школьная лига»

20 июня 2024, 15:19
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

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Финал Молодежного проекта «Театральный поединок. Школьная лига» состоялся в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
16 июня в Реутове, в Центре культуры и искусств, состоялись финальные соревнования первого сезона проекта «Театральный поединок. Школьная лига».

В соревнованиях приняли участие более 50 коллективов из 31 населённого пункта Подмосковья.



«В день финальных соревнований прошли мастер-классы для юных актеров от педагогов проекта. Во время тренингов дети обогатились новыми знаниями и зарядились позитивными эмоциями. Для руководителей детских театральных коллективов прошла образовательная конференция. В фойе и на уличной площадке Центра культуры и искусств были устроены активные игры и танцевальный флэшмоб на развитие воображения, фантазии, скорости мышления, чувства ритма, памяти, наблюдательности и пластики», — поделились в пресс-службе.

По итогам финальных соревнований первое место заняла команда «Кракелюр» из Дедовска, второе — «Рожденные сиять» из Звездного городка, третье — «Бригада «П» из Одинцово.

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Театральный фестиваль «Учитель и ученики» посетили свыше семи тысяч человек
20 июня 2024, 11:41

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Более 7 тысяч человек посетили первый театральный фестиваль «Учитель и ученики» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
19 июня в Богородском городском округе прошёл торжественный финал Первого театрального фестиваля «Учитель и ученики», посвящённый творчеству Петра Фоменко. На спектакли проекта пришли более двух тысяч зрителей. Сам фестиваль собрал свыше семи тысяч гостей.

Мероприятие проходило в Ногинске с 14 по 19 июня. Участниками и гостями фестиваля стали театральные деятели, в том числе ректор ГИТИСа Григорий Заславский, Юлия Пересильд, Галина Тюнина, Кирилл Пирогов. Зрители увидели спектакли из разных регионов России: Ярославля, Башкортостана, Владикавказа, Мастерской Петра Фоменко, Театрального института имени Бориса Щукина.

«На протяжении шести дней город был окутан атмосферой театра. Мы постарались создать разнообразную программу как для профессионалов — актёров, режиссёров, критиков, так и для наших зрителей. Всего было проведено 36 часов лекций и мастер-классов, более 15 часов спектаклей и 12 часов обсуждений», — поделился художественный руководитель фестиваля Михаил Чумаченко.

На фестивале было пять программ: театральная, образовательная, выставочная, городская и кинопрограмма. В рамках мероприятия также прошли четыре выставки театральных художников, иллюстраторов и скульпторов.

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На российском телевидении покажут последний сериал с Анастасией Заворотнюк
Сериал «Приставы» с последней ролью Анастасии Заворотнюк выйдет 24 июня
20 июня 2024, 05:22

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Последний сериал с участием актрисы Анастасии Заворотнюк «Приставы» выйдет 24 июня на телеканале НТВ.
Как сообщает «Вокруг ТВ», проект рассказывает о сотрудниках отдела службы судебных приставов. В картине продемонстрирована борьба главного героя Егора Грачева с коррупцией, его стремление помочь людям крайне необычными методами, а также попытки разрешить личные проблемы.

«Очень нежный, порядочный человек. Это была не первая моя работа с ней, раньше я уже снимал ее в главной роли в другом проекте», — прокомментировал работу с Заворотнюк режиссер проекта Владимир Нахабцев.
Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы актриса боролась с глиобластомой — онкологией головного мозга.

Ранее продюсер Павел Рудченко объяснил необходимость сериала об «Иванушках». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В «Мелихове» состоится спектакль по рассказу А. П. Чехова

Комитет Госдумы по культуре поддержал ограничения для книг иноагентов

В Подмосковье проведут фестиваль науки и искусств «Менделеев»
#проект
#приставы
#режиссёр
#актриса
#сериал
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Комитет Госдумы по культуре поддержал ограничения для книг иноагентов
20 июня 2024, 01:13

Фото: istock/Oleg Elkov

Комитет Государственной думы по культуре рекомендовал нижней палате Федерального собрания принять в первом чтении законопроект об особом порядке оборота в библиотеках книг авторов, которые признаны иноагентами. Об этом сообщают РИА Новости.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы членами комитета по культуре в марте 2024 года. Они предлагают внести изменения в закон «О библиотечном деле».

Авторы документа обратили внимание, что сейчас на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются книги авторов, признанных иноагентами, а также причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Члены комитета Госдумы по культуре заявили, что таким образом пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности России.

Теперь авторы законопроекта предлагают Минкультуры устанавливать порядок формирования перечня книг, созданных авторами-иноагентами. Кроме того, в случае принятия законопроекта Министерство культуры будет устанавливать порядок доступа к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
#госдума
#иноагенты
#книги
#культура
#россия
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13 участников из Подмосковья стали лауреатами Всероссийского конкурса «Рисуй с нами»
19 июня 2024, 18:18

Фото: Istockphoto / Rawpixel

13 представителей Подмосковья прошли отборочный этап и победили в финале Всероссийского творческого конкурса талантов «Рисуй с нами». Все они получили дипломы лауреатов и подарки, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
За победу на финальных этапах боролись более 300 представителей 43 российских регионов. Всего в конкурсе приняли участие 590 жителей Московской области.

Лауреатами 1 степени из Подмосковья стали школьницы Арина Лисс, Анастасия Дроман, Софья Леденёва и Елена Леонова, лауреатами 2 степени – Анастасия Носкова, Евгения Сапрыкина, Мария Вакулко, Алёна Солодовникова и Валерия Русакова, 3 степени – Виктория Жукова, Татьяна Ногина, Дарья Баракко и Елизавета Паршина.

Всю информацию о Всероссийском конкурсе талантов «Рисуй с нами» можно найти на сайте.

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В «Мелихове» состоится спектакль по рассказу А. П. Чехова

В Подмосковье проведут фестиваль науки и искусств «Менделеев»

Областной фестиваль «Фильм. Фильм. Фильм» прошел в Подмосковье
#культура
#рисунки
#дети
#школьники
#конкурс
#подмосковье
#московская область
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В «Мелихове» состоится спектакль по рассказу А. П. Чехова
19 июня 2024, 16:49

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В «Мелихове» 23 июня состоится спектакль «Сон Каштанки» по рассказу А. П. Чехова. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Показ спектакля пройдет в литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово».

В музее-заповеднике «Мелихово» драматург Антона Павлович Чехов прожил семь лет, очень плодотворно писал, возделывал свой сад и обустраивал имение.

«Спектакль рассказывает историю рыжей собаки, которая оказывается в доме «таинственного незнакомца». Актеры покажут для зрителей представление, в рамках которого будут ходить на ходулях, совершать трюки и показывать фокусы», — поделились в министерстве.

Подробную информацию о спектакле и билеты можно найти на официальном сайте музея- заповедника. Начало спектакля в 12:00.

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#фестиваль
#чехов
#мелихово
#спектакль
#актеры
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В Подмосковье проведут фестиваль науки и искусств «Менделеев»
19 июня 2024, 16:46

Фото: Фотобанк МО

В усадьбе Боблово музея-заповедника Д. Менделеева и А. Блока в Клину 22 июня пройдёт III фестиваль науки и искусств «Менделеев». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Программа фестиваля предназначена для школьников, абитуриентов, студентов, их родителей и педагогов. Для гостей подготовили лекции и доклады. Их представят учёные, преподаватели естественно-научных российских вузов и сотрудники музеев, связанных с химией и именем Менделеева. На фестивале также проведут викторины и экскурсии, покажут театральную постановку «Барышня-крестьянка». Завершит программу станет открытие новой экотропы «Бобловский парк», – уточнили в министерстве.
Программа начнётся в 11 часов. Подробности можно узнать на сайте музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Государственный мемориальный музей-заповедник Д. Менделеева и А. Блока объединяет три подмосковные усадьбы – Шахматово, Тараканово и Боблово. В усадьбу Боблово Менделеев приезжал каждое лето с семьёй. Там учёный ставил сельскохозяйственные эксперименты, а также создал ландшафтный парк с экзотическими растениями.

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Областной фестиваль «Фильм. Фильм. Фильм» прошел в Подмосковье
19 июня 2024, 14:13

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Областной фестиваль «Фильм. Фильм. Фильм» объединил более 300 любителей театра и кино старшего возраста Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В этом году фестиваль был посвящен 100-летию киностудии «Мосфильм» и проходил в зрительном зале Дома культуры на площади Пушкина в Орехово-Зуеве.

«Мы уже несколько раз выступали на театральных фестивалях. В этот раз привезли небольшую постановку — сцену из короткометражного фильма «Не поеду» о том, как хозяйка частного дома не хочет переселяться в строящийся многоквартирный. Нам очень нравится радовать зрителей и коллег по творческому цеху, а сам фестиваль — отличная возможность для обмена опытом, — поделился артист городского театра и руководитель театральной мастерской «Энергичные люди» в клубе «Активное Долголетие» в Чехове Константин Агеев.

Стоит добавить, что для долголетов работа над постановками помогает повысить самооценку, раскрыть в себе новые таланты, а также сохранить и улучшить когнитивные функции, такие как память, внимание и мышление, координацию движений.

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#память
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Фестиваль «Фабрика Станиславского» открывается в Москве
19 июня 2024, 11:01

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Театральный фестиваль «Фабрика Станиславского» открывается 20 июня в Москве. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
VI Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет с 20 по 29 июня в Москве. Мероприятие будет проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье».

«В этом году фестиваль «Фабрика Станиславского» пройдет в шестой раз. Конкурсная программа подобралась очень сильная, и мы с нетерпением ждем встреч с нашими коллегами — театрами из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Севастополя, Челябинска, Красноярска и Самары. По традиции ждем на фестивале будущих молодых актеров -студентов актерских факультетов из различных вузов страны. В рамках образовательной программы фестиваля они будут учиться профессии у замечательных мастеров, педагогов, теоретиков и практиков театра», — поделился художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

В рамках фестиваля студенты смогут посетить мастер-классы и лекции по актерскому мастерству, сценической речи, сценической пластике, истории театра, психологии творчества и другим дисциплинам от ведущих мастеров российского театра.

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Стартовал прием заявок на международный молодежный кинофестиваль «МЫ»
19 июня 2024, 10:28

Фото: istockphoto / varunyu suriyachan

Молодежь Подмосковья может принять участие во втором ежегодном Международном молодёжном кинофестивале «МЫ». Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ.
Фестиваль направлен на популяризацию среди подростков и молодёжи основных традиционных духовно-нравственных ценностей, а также на развитие культурного обмена, взаимопонимания между народами и сотрудничества между кинематографистами разных стран.

«Заявки принимаются в двух возрастных категориях: 12-17 и 18-35 лет. Однако, в этот раз в конкурсную программу помимо игровых и документальных короткометражных фильмов включены анимационные короткометражные фильмы, репортажи и веб-проекты/социальные ролики российского и зарубежного производства. Объявление победителей пройдет в 23-х номинациях», — поделились в пресс-службе.

В жюри кинофестиваля войдут известные деятели российской и зарубежной киноиндустрии, представители сферы культуры и общественные деятели.

Торжественная церемония награждение победителей пройдёт 29 ноября 2024 года. Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2024 года включительно на официальном сайте кинофестиваля.

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