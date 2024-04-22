Студенты театрального института посетили Дом творчества имени Б. В. Щукина

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Студенты-щукинцы посетили в Кашире Дом творчества имени Б. В. Щукина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Для студентов провели экскурсии по выставке, приуроченную 130-летию актёра и рассказали о создании музейной комнаты Бориса Щукина.
Стоит отметить, что в завершении мероприятия студенты также приняли участие во флешмобе, который для них приготовили сотрудники музея.
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«В Доме творчества имени Б.В. Щукина побывали в гостях студенты второго курса Театрального института имени Б.В. Щукина со своими художественными руководителями — профессором кафедры мастерства актера Валентиной Николаенко и актрисой Софьей Хильковой», — поделились в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что в завершении мероприятия студенты также приняли участие во флешмобе, который для них приготовили сотрудники музея.
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Мира Полтева