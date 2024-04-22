Подольские студенты могут пройти практику в центре реабилитации «Ясенки»

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Студенты Подольского института спорта теперь смогут пройти практику в центре «Ясенки». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Договор о сотрудничестве центра и университета подписали Директор реабилитационного центра «Ясенки» Михаил Маслов и ректор Подольского социально-спортивного института Владимир Нелюбин.
Также Михаил Маслов подчеркнул, что в рамках практики будут организованы встречи с участников СВО с представителями паралимпийских видов спорта, где студенты смогут поработать волонтерами.
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«Многие имеют ограниченные возможности здоровья после ранений. И наша забота о них – это благодарность за их ратные подвиги. Мы примем все меры, чтобы бойцы, которые будут у нас учиться, не испытывали финансовое бремя. Они дали нам возможность работать и жить в мире. Главное, чтобы у них было желание стать специалистом», — отметил Владимир Нелюбин.
Также Михаил Маслов подчеркнул, что в рамках практики будут организованы встречи с участников СВО с представителями паралимпийских видов спорта, где студенты смогут поработать волонтерами.
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Мира Полтева