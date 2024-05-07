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Коломенские студенты стали призерами Всероссийского конкурса «Поколение науки»

07 мая 2024, 11:22
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

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Будущие педагоги Коломны стали призерами Всероссийского конкурса «Поколение науки». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Конкурс проводился в 16-й раз областной общественной организацией «Инновация».

«В своих работах будущие учителя исследовали различные аспекты педагогической деятельности, в том числе взаимодействие школы и семьи в воспитании детей, актерское и педагогическое мастерство в работе учителя, интерактивные методы обучения в современной школе, буллинг как социально-педагогическое явление», — поделились в министерстве.



Стоит отметить, что по итогам конкурса представители коломенского института выиграли 31 диплом: 13 дипломов второй степени и девять дипломов третьей степени у студентов педагогического факультета, четыре диплома второй степени у студентов спортфака и факультета математики, физики и информатики. Также бронзовыми призерами стали ​четыре студента технологического факультета и один с факультета физической культуры и спорта.

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Диетолог напомнила, с помощью каких правил можно поддерживать форму без диет
Диетолог Павлюк: есть два способа держать себя в тонусе
07 мая 2024, 11:13

Фото: iStock/Prostock-Studio

Процесс пищеварения влияет на наше самочувствие, здоровье и красоту. Однако многие люди, видя лишние цифры на весах, начинают экспериментировать со своим питанием — садятся на диеты, которые, как правило, негативно влияют на организм из-за строгости рамок и неправильного подхода.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что альтернатива диете — разгрузочные дни, которые одобряются современной медициной.

«На диете обычно сидят неделю, две или месяц, и часто это не безопасно, особенно, когда люди сами выбирают для себя какое-нибудь популярное голодание. А разгрузочные дни для здоровья считаются не вредны, они применяются активно, это одобряемый вариант. Люди делают один или два разгрузочных дня в неделю. Бывают разные разгрузочные дни: белковые, углеводные, жировые и так далее. У нас в клинике самые популярные творожные дни», — сказала эксперт.

Также врач напомнила о том, что есть основная пищевая пирамида, на которую стоит ориентироваться всем людям. Она, по словам специалиста, состоит из 6 групп продуктов: овощей (примерно 500 грамм в день), фруктов (300-400 грамм в день), крахмалистых (от 6 до 10 порций в день, каждый приём пищи по четвертой части тарелки), белковых (6-8 порций в день, каждый приём пищи по четвертой части тарелки), молочных (два стакана в день) и жировых (30 грамм масла в день или 3 чайных ложки масла и 30 грамм орехов).

Также диетолог добавила, что можно ориентироваться на знаменитую «тарелку здорового питания», где всего по четвёртой части: овощей, фруктов, белковых и крахмалистых продуктов.

По мнению Натальи Павлюк, многим людям тяжело справляться с подсчётом калорийности и с разбором состава продуктов, поэтому соблюдение общих рекомендаций — верный способ держать себя в тонусе.

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#люди
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Умерла экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина
07 мая 2024, 11:13

Фото: iStock/orgeantonio

На 86-м году жизни скончалась Любовь Кезина, академик Российской академии образования (РАО), специалист сфер образования и реабилитации, бывший руководитель Департамента образования Москвы. Об этом пишет РБК со ссылкой на сайт академии.
Согласно данным РАО, Кезина умерла 6 мая. Причина смерти не сообщается.

Российская академия образования в своей публикации выразила глубокие соболезнования родным и коллегам Кезиной.

Любовь Кезина в общей сложности более двадцати лет, с 1986 года, возглавляла и курировала столичное образование. В 1997 году она пережила покушение на жизнь — ее автомобиль был обстрелян из охотничьего ружья. Кезина получила ранение в голову и чудом выжила.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы обнаружили тело известного банкира и бывшего председателя совета директоров «Норникеля» Александра Филипьева. 9-летний бизнесмен был найден у себя в квартире.

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#образование
#любовь
#соболезнования
#ранение
#смерть
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В Подмосковье проверили безопасность более 170 аттракционов
07 мая 2024, 11:06

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Проверку свыше 170 аттракционов провели инспекторы гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области за минувшую неделю, в результате было выявлено несколько нарушений, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
«Всего за неделю инспекторы проверили 173 аттракциона. В результате в городских округах Пушкино и Мытищи были выявлены незарегистрированные в Управлении Гостехнадзора развлекательные технические средства. Эксплуатантам уже объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», — отметил глава подмосковного министерства Тихон Фирсов.
Он добавил, что в регионе продолжатся усиленные проверки аттракционов, так как впереди длинные праздники, а это значит, что востребованность аттракционов у населения возрастёт.

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#московская область
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Суд в Москве арестовал блогера Камикадзе Ди*
Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* за фейки о ВС России
07 мая 2024, 10:56

Фото: iStock/Zolnierek

Тверской районный суд города Москвы заочно арестовал блогера Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов)*. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (распространение фейков о ВС РФ). Ходатайство следствия о взятии Дмитрия Иванова* под стражу было удовлетворено. Блогера заочно арестовали на два месяца с момента задержания на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи запросили заочный арест блогера Камикадзе Ди*. Блогеру предъявлено обвинение по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России» УК РФ. Поводом стали ролики, в которых он критиковал выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В 2022 году МВД России объявило блогера Камикадзе Ди* в розыск. Он покинул страну в 2017 году. Сейчас живет в Чехии.

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*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
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В Подмосковье утвердили график приёма граждан по обращениям к губернатору
07 мая 2024, 10:52

Фото: Фотобанк МО/Андрей Жабин

Представители подмосковных властей проведут в среду, 15 мая личные приёмы жителей по вопросам, с которым люди обращались к губернатору и в правительство Московской области.
Приём 15 мая будет проводиться с 10:00 до 15:00.

Граждане смогут обратиться с вопросами к представителям министерства здравоохранения региона — приём будет проводиться по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №1. Также состоится встреча жителей с сотрудниками Управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Подмосковья, адрес: Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, БЦ «Кубик», секция В — Приёмная правительства Московской области.

Кроме этого, приём проведут главы, их заместители и уполномоченные лица администраций муниципалитетов — мероприятия будут проводить в местных общественных приёмных и зданиях администрации.

Стоит отметить, что в этот же день состоится личный приём граждан по вопросам социальной поддержки, в том числе — семьям участников СВО, а также по вопросам помощи вынужденным переселенцам и организации детского летнего отдыха.

Прием министерств образования и соцразвития будет проводиться в здании №7 по бульвару Строителей в Красногорске.

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#губернатор
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В США начали новое расследование в отношении Boeing
WSJ: FAA США начало новое расследование против Boeing после подделки документов
07 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/frentusha

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало новое расследование в отношении американской аэрокосмической корпорации Boeing. Об этом информирует Wall Street Journal.
Уточняется, что решение было принято после того, как выяснилось, что сотрудники компании могли пропустить ряд проверок самолетов Boeing 787 Dreamliner. Их также заподозрили в подделке документов.

В прошлом месяце корпорация уведомила FAA о том, что, возможно, не закончила необходимые проверки некоторых воздушных суден Boeing 787 Dreamliner.

Ранее сообщалось, что в США внезапно умер еще один источник утечек о нарушениях при производстве самолетов Boeing. Примечательно, что 45-летний Джошуа Дин жил в штате Канзас, вел здоровый образ жизни и не жаловался на болезни.

Напомним, громкие расследования начались на фоне инцидента с самолетом Alaska Airlines, у которого из-за незатянутых болтов оторвалась дверь в воздухе.

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#самолет
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В Подмосковье упростили подачу заявки на соципотеку
07 мая 2024, 10:24

Фото: iStock/SeventyFour

Подать заявку на получение социальной ипотеки в Московской области теперь можно онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Теперь для того, чтобы подать заявку на получение льготной ипотеки, нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить поля электронной формы и прикрепить к заявлению необходимые документы. Далее нужно дождаться ответа: он придёт в личный кабинет», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Она напомнила, что право на социальную ипотеку имеют учителя, молодые учёные, медики, а также тренеры и уникальные специалисты в сфере оборонной промышленности. Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва с 2016 года. По данной программе, основное тело кредита на жильё выплачивается из бюджета области, а владелец квартиры платит только проценты по займу.

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#подмосковье
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Жителей Подмосковья пригласили к участию в конкурсе «Классная география»
07 мая 2024, 10:22

Фото: iStock/Choreograph

Жителей Подмосковья пригласили принять участие во Всероссийском конкурсе «Классная география».
Целью конкурса, как сообщили «Радио 1» в Русском географическом обществе, является повышение интереса к географии России среди детей и взрослых, рост престижа профессии географа и поиск новых подходов к организации образовательного процесса.

Конкурс стартует 19 апреля и продлится до ноября этого года. Он будет состоять из трёх этапов: проведения открытого урока географии от учителя, проведения урока школьниками для родителей и учителей и встречи участников с организаторами штаб-квартире Русского географического общества в Москве.

Школу-полуфиналисты в качестве приза получат оформление школьных парт портретами выдающихся членов Русского географического общества, первооткрывателей, путешественников и учёных-географов.

Финалисты конкурса получат ценные призы от Общества для оснащения и оформления класса географии.

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#учителя
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Созданный Пригожиным «Конкорд» решил продать фабрику-кухню в Ленобласти
«Ъ»: созданный Пригожиным «Конкорд» продал фабрику-кухню в Янино RBE Group
07 мая 2024, 10:16

Фото: iStock/fizkes

Созданная основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным ГК «Конкорд» продала фабрику-кухню под Санкт-Петербургом. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Входящая в группу компаний ООО «Комбинат питания» продала запущенный в 2010 году в Янино комбинат-питания, выпускающий до ста тысяч готовых блюд в сутки. На строительство кухни-фабрики «Конкорд» выделял около двух миллиардов рублей.

В настоящее время новый владелец готовит кухню-фабрику к перезапуску. Уточняется, что новым владельцем могла стать RBE Group Андрея Шокина.

Напомним, после гибели Пригожина в авиакатастрофе в августе прошлого года доверительным управляющим основанных им компаний стал сын Павел.

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