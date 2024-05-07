Коломенские студенты стали призерами Всероссийского конкурса «Поколение науки»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Будущие педагоги Коломны стали призерами Всероссийского конкурса «Поколение науки». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Конкурс проводился в 16-й раз областной общественной организацией «Инновация».
Стоит отметить, что по итогам конкурса представители коломенского института выиграли 31 диплом: 13 дипломов второй степени и девять дипломов третьей степени у студентов педагогического факультета, четыре диплома второй степени у студентов спортфака и факультета математики, физики и информатики. Также бронзовыми призерами стали четыре студента технологического факультета и один с факультета физической культуры и спорта.
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«В своих работах будущие учителя исследовали различные аспекты педагогической деятельности, в том числе взаимодействие школы и семьи в воспитании детей, актерское и педагогическое мастерство в работе учителя, интерактивные методы обучения в современной школе, буллинг как социально-педагогическое явление», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что по итогам конкурса представители коломенского института выиграли 31 диплом: 13 дипломов второй степени и девять дипломов третьей степени у студентов педагогического факультета, четыре диплома второй степени у студентов спортфака и факультета математики, физики и информатики. Также бронзовыми призерами стали четыре студента технологического факультета и один с факультета физической культуры и спорта.
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Мира Полтева