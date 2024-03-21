Кологривый: «Пойду сидеть на киче, писать стихи»

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Актёр Никита Кологривый поделился планами на период ареста, отметив, что в это время планирует по возможности заниматься творчеством.
«Расстроился, хотел дочку увидеть. Но она должна знать, что отец ее ответственен за свои поступки. Это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи. Надеюсь, что-нибудь мне светлое еще в голову придет», — прокомментировал в беседе с «Известиями» артист.
Ранее суд в Новосибирске приговорил актёра Никиту Кологривого к семи суткам ареста за пьяный дебош в местном ресторане. Известно, что обвинение запрашивало просило 15 суток. Однако суд решил подобное наказание слишком суровым. По словам актёра, буянить он начал из-за усталости, признавшись, что ничего не помнит.
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Мелисса Тимофеева