«Пацаны не извиняются»: Кологривый извинился перед укушенной за бедро хостес

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Актёр Никита Кологривый извинился перед хостес, которую укусил накануне. Об этом пишет Baza.
Напомним, Кологривый затеял дебош в ресторане своего родного города Новосибирск. Инцидент произошел ночью 19 марта в лаунж-баре Tangiers Lounge. Звезда сериала «Слово пацана» пришел в заведение со своими товарищем.
Как рассказали свидетели, ближе к трём часам ночи Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к официантке, лёг к ней на колени и стал предлагать продолжить вечер после закрытия заведения. Но, получив отказ, он укусил девушку за ногу.
Сегодня Кологривый извинился перед девушкой. Однако сделал это не лично, а через знакомого. Он также пообещал прислать девушке букет цветов.
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Как рассказали свидетели, ближе к трём часам ночи Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к официантке, лёг к ней на колени и стал предлагать продолжить вечер после закрытия заведения. Но, получив отказ, он укусил девушку за ногу.
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Элина Позднякова