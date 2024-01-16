В Котельниках состоится бесплатный концерт-дивертисмент

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Концерт-дивертисмент «Рождественский калейдоскоп» состоится в доме культуры «Силикат» в Котельниках в четверг, 18 января, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«Для зрителей выступит вокально-инструментальный ансамбль и шоу-театр «Ковёр-самолет». Артисты театра работают в жанре мюзикла, который требует от исполнителей не только актёрского мастерства, но и умения петь и танцевать. Труппа «Ковра-самолёта» неоднократно получала высокие оценки на различных фестивалях и побеждала на творческих конкурсах», — говорится в сообщении.
Представление начнётся в семь вечера по адресу: город Котельники, микрорайон Силикат, дом №32. Вход свободный. Возрастные ограничения — 6+.
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Лев Каштанов