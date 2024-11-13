Студенты МГУ посетили фармацевтическое производство в Красногорске

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
«В ходе экскурсии студенты осмотрели современную лабораторию, где разрабатываются и производятся лекарственные препараты. Специалисты компании рассказали экскурсантам об особенностях этого процесса», — говорится в сообщении.В ходе посещения фармпредприятия для студентов также провели практикум, в ходе которого молодые люди при помощи хроматографа выявили примеси в составе препарата. Кроме того, в одной из лабораторий студенты сами сделали таблетированную форму лекарства.
Читайте также:
Студенты Красногорского медицинского колледжа помогают пациентам в больнице
Глава Красногорска Волков поручил отвечать на обращения жителей по отоплению
В Красногорске почтили память погибших полицейских