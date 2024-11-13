Студенты Красногорского медицинского колледжа помогают пациентам в больнице

Фото: поесс-служба администрации г.о. Красногорск
«Мне всегда нравилась медицина. Медицинская сестра — это социально значимая профессия. Важно то, что можно помогать людям. Медицина — это интересно», — рассказала студентка третьего курса Александра Куренкова,
В настоящее время в больнице проходят практику 20 студентов. В общей сложности за год около 400 студентов посещают медицинские учреждения региона. В этом году 50 из них заключили целевые контракты с больницей.
Целевые контракты гарантируют трудоустройство для выпускников после завершения обучения. В этом году в больницу устроились на работу 11 выпускников колледжей.
Для поддержки молодых специалистов в Московской области предусмотрена ежемесячная надбавка. Эта инициатива способствует развитию медицинской отрасли в регионе и обеспечивает больницы молодыми специалистами, готовыми заменить опытных коллег.
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