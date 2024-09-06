В Подмосковье стартовал приём заявок на конкурс блогеров

Фото: пресс-служба МИСК МО
Конкурс «Золотой пиксель Подмосковья» проводится в регионе для блогеров, создающих и публикующих контент на разных платформах и в соцсетях, приём заявок начался 1 сентября и продлится до конца месяца, сообщает пресс-служба министерства информационной и молодёжной политики Московской области.
«На конкурс принимаются размещённые в интернете и соцсетях материалы, направленные на создание образа Московской области как территории успешного социально-экономического, технологического и культурного развития, а также на популяризацию культурного и исторического наследия Подмосковья, его туристического потенциала и посвящённые формированию и сохранению патриотических ценностей», — говорится в сообщении.Награды будут присуждаться в пяти номинациях: интернет-блог, видео-блог, тематический Telegram-канал, тематическое сообщество в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», блог на платформе платформа Likee.
Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.
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