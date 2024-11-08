На художественном форуме обсудили роль народных промыслов в формировании культурного кода

В Малом дворце «Каприз» музея-заповедника «Архангельское» в Красногорске открылась выставка «Вседневный фарфор из собрания князей Юсуповых». Один из самых интересных экспонатов — миска с крышкой, изготовленная во второй половине XIX века английской компанией «Томас Диммок и К°», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.