На художественном форуме обсудили роль народных промыслов в формировании культурного кода

Фото: Радио 1
В Москве состоялся первый Российский Ежегодный Форум «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ», передаёт корреспондент «Радио 1». Ключевой частью события стала пленарная дискуссия «Сохранение и развитие российской культуры и традиций как части кода национальной идентичности страны». Обсуждали роль народных художественных промыслов в формировании национального культурного суверенитета и культурного кода народов России.
Фото: Радио 1
«Мы сегодня неоднократно слышали это словосочетание – «культурный код». Это символы, традиции, нормы поведения, то, чем живёт та или иная группа людей, то, что формирует её культуру, менталитет. И, конечно, мы передаём это из поколения в поколение. Я бы отметила очень важные вещи, которые несёт в себе культурный код. Прежде всего, это сохранение исторической памяти. Второй момент – воспитание молодёжи, третий – формирование нашей идентичности, четвёртый – сохранение многонационального разнообразия. Сохранять культурный код – задача каждого из нас», – сказала член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, член комиссии Совфеда по развитию народных художественных промыслов в России Ольга Щетинина.
Фото: Радио 1
На форуме прошла выставка произведений народных художественных промыслов. Посетителям представили свыше 200 редких уникальных предметов, выполненных профессиональными художниками. Это иконы, художественная вышивка, кружевоплетение, декоративная роспись по металлу, лаковая миниатюрная живопись, косторезное искусство, резьба по дереву, ювелирное искусство и многое другое.
Фото: Радио 1
Необычным событием стала демонстрация редкой одежды от художников Высшей школы народных искусств (академии). Каждое из 80 представленных произведений искусства требует более года ручного труда. Художественное достоинство работ подтверждено участием за последние пять лет более чем в 20 зарубежных выставках, в том числе в выставке в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО в этом году.
Фото: Радио 1
Школа готовит художников по 22 видам народных художественных промыслов, которые были представлены на форуме.
«Мы стремимся не только сохранять, но и развивать художественные традиции России, создавая высокохудожественные произведения, чтобы представить всё великолепие художественного наследия страны во всём мире. Первая миссия нашей академии – подготовка для страны высококвалифицированных художников по каждому виду народных художественных промыслов, вторая – представляя наше традиционное искусство России за рубежом, способствовать формированию через высокую эстетику культурного наследия страны этического отношения в целом к нашей России», – отметила президент Высшей школы народных искусств (академии) Валентина Максимович.
Фото: Радио 1
Организатором форума выступил Союз промышленников и предпринимателей «Иволга». Все традиционные промыслы союз старается внедрить в современную культуру, в том числе в культуру дома, рассказала председатель союза Альфия Петрухина.
«Мы разработали ряд проектов интерьеров наших домов. Сейчас создаём мастерские для того, чтобы делать ту мебель, которая была всегда исконно нашей. Выпускаем ткань с нашими орнаментами, занимаемся вышивкой – всем тем, что можем принести в наши дома. Студентам, которые становятся специалистами в народных промыслах, нужна поддержка, в том числе материальная. Мы собираемся, создаём промышленность, развиваем и трудоустраиваем молодёжь, которая работает по своей специальности», – отметила Петрухина.
Фото: Радио 1
По её словам, будущие молодые специалисты могут получить практику. С первого курса для них организуют выставки, мастер-классы, выезды на производство, где они могут пригодиться после завершения учёбы.
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