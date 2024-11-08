Названы главные задачи форума «Культура. Традиции. Наследие»

Фото: Радио 1
Форум «Культура. Традиции. Наследие» открылся в Москве в пятницу, 8 ноября, он призван помочь развитию и популяризации народных художественных промыслов России. Подробнее о задачах мероприятия рассказала глава комитета «Культура. Традиции. Наследие», коммерческий директор торгового дома «Культура дома» Александра Пышненко, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Цель форума — объединение сферы образования, производства народных художественных промыслов и бизнеса. Безусловно – с поддержкой государства. Задача состоит в интеграции народных художественных промыслов в современный мир. Мы хотим показать, как это может быть», — сказала Александра Пышненко.Фото: Радио 1
В свою очередь, председатель Центра основ семьеведения и управления домом» Диана Ходаковская отметила, что появление предметов народных промыслов в домашнем интерьере может сыграть важную роль в формировании личности россиянина.
«Я в восторге от того, как русская культура проникает в наш дом. Потому что дом — это то пространство, которое формирует личность человека. Важно внедрить в дом эти традиции, эти предметы народных промыслов внедрим в дом и не покоряться глобализации. Хорошо, что магазины подхватывают эту идею, и теперь люди могут не только в музее увидеть всю эту красоту, но и в повседневной жизни. Прикоснуться к прекрасному, купить частичку этого к себе домой», — подчеркнула Диана Ходаковская.
Фото: Радио 1
Организатором форума выступает Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке подмосковного отделения Союза женщин России и при участии Высшей школы народных искусств, торгового дома «Культура дома» и Центра основ семьеведения и управления домом.
Читайте также:
Ежегодный форум приёмных семей собрал в Подмосковье более 350 участников
Форум «Ценности здорового образа жизни» состоится в Москве
Регистрацию на Международный форум #МЫВМЕСТЕ-2024 продлили до 10 ноября
Лев Каштанов