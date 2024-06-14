В Ногинске впервые стартовал театральный фестиваль «Учитель и ученики»

«Экспозиция музея проходит на двух этажах здания. Среди многочисленных экспонатов музея можно увидеть коллекции археологии, флоры и фауны, этнографии, документов, а также личные вещи, документы и фотографии участников Великой Отечественной войны, редкие книги, предметы графики и живописи, скульптуры. Также в музее проводятся выставки живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и размещаются временные экспозиции музея», — поделились в министерстве.

