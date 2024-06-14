В Ногинске впервые стартовал театральный фестиваль «Учитель и ученики»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Ногинске Богородского городского округа открылся первый областной театральный фестиваль «Учитель и ученики». Цель его проведения – подчеркнуть роль наставничества в искусстве, важность передачи театральных традиций, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В этом году фестиваль посвящён жизни и творчеству народного артиста России, режиссёра, основателя и худрука «Мастерской Фоменко» Петра Наумовича Фоменко. Начало его творческой деятельности связано с Ногинском, где прошла премьера его дипломного спектакля «Проводы белых ночей» по пьесе Веры Пановой. Позже мастер воспитал целое поколение артистов и режиссёров.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Основную программу составили постановки учеников Фоменко. Откроет фестиваль спектакль преподавателя Театрального института им. Б. В. Щукина, артиста театра и кино Кирилла Пирогова «Женитьба Фигаро». Также гостей ждут постановки недавно ушедшего из жизни артиста и режиссёра Сергея Пускепалиса «Предстоящее событие», «Грёзы» Ивана Поповски, «Суббота, воскресенье, понедельник» Елены Невежиной, «Лес» Николая Дручека и спектакль самого Фоменко «Он был титулярный советник».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Образовательная программа стартовала с музыкального представления Детской музыкальной школы – музыкального театра из Реутова «Привет, музыкалка!». Лекцию для студентов театральных вузов и представителей молодёжных театров прочитал ректора ГИТИСа Григорий Заславский.
Гостей и участников фестиваля ждет масштабная программа из пяти частей – основной, образовательной, выставочной, кино- и концертной. В мероприятиях участвуют актёры Юлия Пересильд, Галина Тюнина, Вениамин Смехов и другие актёры и режиссёры.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фестиваль продлится до 19 июня, планируется сделать его ежегодным. Основные события проходят в Московском областном театре драмы и комедии, на Центральной площади Ногинска, а также в Центральном и Глуховском парках города.
Фестиваль «Учитель и ученики» проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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«Это значимое культурное событие проходит в Ногинске, где уже почти 95 лет работает наш профессиональный государственный театр – Московский областной театр драмы и комедии. Новый фестиваль – возможность для профессионалов обменяться опытом, а для зрителей – увидеть постановки российских театров», – отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Основную программу составили постановки учеников Фоменко. Откроет фестиваль спектакль преподавателя Театрального института им. Б. В. Щукина, артиста театра и кино Кирилла Пирогова «Женитьба Фигаро». Также гостей ждут постановки недавно ушедшего из жизни артиста и режиссёра Сергея Пускепалиса «Предстоящее событие», «Грёзы» Ивана Поповски, «Суббота, воскресенье, понедельник» Елены Невежиной, «Лес» Николая Дручека и спектакль самого Фоменко «Он был титулярный советник».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Образовательная программа стартовала с музыкального представления Детской музыкальной школы – музыкального театра из Реутова «Привет, музыкалка!». Лекцию для студентов театральных вузов и представителей молодёжных театров прочитал ректора ГИТИСа Григорий Заславский.
Гостей и участников фестиваля ждет масштабная программа из пяти частей – основной, образовательной, выставочной, кино- и концертной. В мероприятиях участвуют актёры Юлия Пересильд, Галина Тюнина, Вениамин Смехов и другие актёры и режиссёры.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фестиваль продлится до 19 июня, планируется сделать его ежегодным. Основные события проходят в Московском областном театре драмы и комедии, на Центральной площади Ногинска, а также в Центральном и Глуховском парках города.
Фестиваль «Учитель и ученики» проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Лора Луганская