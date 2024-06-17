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В Каширском округе прошел День села

17 июня 2024, 12:30
Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В каширском селе Ледово на площади танцуют и жители, и гости округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
День села отпраздновали в территориальном отделе Домнинский городского округа Кашира.

«На площади у Дома культуры провели мастер-классы по лепке из соленого теста, изготовлению картин из пластилина и другие. Здесь же можно было принять участие в эстафетах, сыграть в весёлый дартс или сфотографироваться у оригинально оформленных фотозон», — поделились в пресс-службе администрации.



Также на сцене выступали юные певцы и танцоры. Участники коллектива «Ассорти», создавая атмосферу праздника, танцевали прямо на площади перед Домом культуры.

Некоторые коллективы начали свои выступления, не дожидаясь ​выхода на сцену и радовали гостей прямо в кругу гостей.

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Фестиваль «Город танцует в парках» в Реутове посетили 3,5 тысячи человек
17 июня 2024, 12:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Реутов

Более 3,5 тысячи зрителей пришло на «Город танцует в парках» в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.
Десять танцевальных коллективов боролись за победу в конкурсе.

«Нам нравится бывать в Реутове, потому что очень уютный парк и площадка. Она как будто больше других точек приспособлена именно для нашего формата. Здесь есть амфитеатр, места, где люди могут не только стоять, но и сидеть. Когда весь этот портер заполняется, сразу же расстояние между сценой и зрителем минимизируется, и все пространство наполняется энергией праздника и танца», – подчеркнул Егор Дружинин.

В этом году победу в Реутове одержала команда от Центра танцевальной культуры «Pro-движение». Финал фестиваля и гала-концерт пройдет 7 сентября в Москве. ​В мероприятии примут участие 30 ​команд.

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В Ногинске впервые стартовал театральный фестиваль «Учитель и ученики»
14 июня 2024, 20:40

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Ногинске Богородского городского округа открылся первый областной театральный фестиваль «Учитель и ученики». Цель его проведения – подчеркнуть роль наставничества в искусстве, важность передачи театральных традиций, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В этом году фестиваль посвящён жизни и творчеству народного артиста России, режиссёра, основателя и худрука «Мастерской Фоменко» Петра Наумовича Фоменко. Начало его творческой деятельности связано с Ногинском, где прошла премьера его дипломного спектакля «Проводы белых ночей» по пьесе Веры Пановой. Позже мастер воспитал целое поколение артистов и режиссёров.
«Это значимое культурное событие проходит в Ногинске, где уже почти 95 лет работает наш профессиональный государственный театр – Московский областной театр драмы и комедии. Новый фестиваль – возможность для профессионалов обменяться опытом, а для зрителей – увидеть постановки российских театров», – отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Основную программу составили постановки учеников Фоменко. Откроет фестиваль спектакль преподавателя Театрального института им. Б. В. Щукина, артиста театра и кино Кирилла Пирогова «Женитьба Фигаро». Также гостей ждут постановки недавно ушедшего из жизни артиста и режиссёра Сергея Пускепалиса «Предстоящее событие», «Грёзы» Ивана Поповски, «Суббота, воскресенье, понедельник» Елены Невежиной, «Лес» Николая Дручека и спектакль самого Фоменко «Он был титулярный советник».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Образовательная программа стартовала с музыкального представления Детской музыкальной школы – музыкального театра из Реутова «Привет, музыкалка!». Лекцию для студентов театральных вузов и представителей молодёжных театров прочитал ректора ГИТИСа Григорий Заславский.

Гостей и участников фестиваля ждет масштабная программа из пяти частей – основной, образовательной, выставочной, кино- и концертной. В мероприятиях участвуют актёры Юлия Пересильд, Галина Тюнина, Вениамин Смехов и другие актёры и режиссёры.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фестиваль продлится до 19 июня, планируется сделать его ежегодным. Основные события проходят в Московском областном театре драмы и комедии, на Центральной площади Ногинска, а также в Центральном и Глуховском парках города.

Фестиваль «Учитель и ученики» проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#фестиваль
#ногинск
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#минкульт мо
#лето в подмосковье
#московская область
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Мотофристайл-шоу команды FMX13 приедет в Дмитров
14 июня 2024, 20:18

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В субботу, 15 июня, в Дмитрове состоится захватывающее мотофристайл-шоу, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Своё мастерство продемонстрирует команда FMX13 во главе с самым титулованным мотофристайлером России Алексеем Колесниковым. Вход на шоу будет свободным. Следующие выступления пройдут: 23 июня – в Серпухове, 29 июня – в Коломне, 31 августа – в Сергиевом Посаде», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Ранее сообщалось, что на мотофристайл-шоу команды в Зарайске побывали более 5 тысяч зрителей.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Шоу проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#культура
#минкульт мо
#лето в подмосковье
#мотоцикл
#московская область
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Павловопосадцы выиграли в международном туристическом кинофестивале
14 июня 2024, 13:15

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Павловопосадцы стали Лауреатами Международного туристического кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Международного туристического кинофестиваля «Диво Мира» проходил с 10 по 13 июня 2024 г. в Астане и курорте Бурабай.

«Павловский Посад на фестивале представили видеоролики изготовленные сотрудниками Павлово-Посадского Музейно - выставочного комплекса и детский фильм - сказка «Волшебный платок», который был создан творческим коллективом телеканала «Радуга».
Создатели фильма получили заслуженные дипломы и стали лауреатами в разных номинациях! Члены жюри от Казахстана были восхищены тому, как небольшой город, небольшой музей продвигает свою «малую» Родину!», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что конкурс направлен на развитие внутреннего и въездного туризма в России, странах СНГ и других дружественных страна.

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#фестиваль
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В одинцовском паре имени Лазутиной начинаются бесплатные кинопоказы
14 июня 2024, 12:28

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Летний киносезон открывается в одинцовском парке культуры спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в воскресенье, 16 июня, всё лето для гостей парка будут бесплатно показывать различные фильмы, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Все лето по выходным в парке будут проводить киносеансы под открытым небом. К услугам зрителей — шезлонги или мягкие пуфики, а также попкорн. Вход свободный», — говорится в сообщении.
Первым фильмом нового летнего киносезона станет лента «Мажоры на мели». Он начнётся в десять вечера, возрастное ограничение — 16 .

В июле и августе для гостей парка покажут фильмы «Летучий корабль», «Ночь кино», «Королевские каникулы», «Квест» и «В погоне за ветром».

Парк имени Лазутиной расположен по адресу: Одинцовский городской округ, 3-й километр Красногорского шоссе.

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#минкульттуризма мо
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#кино
#одинцовский городской округ
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В парке подмосковной усадьбы Кривякино состоится фестиваль йоги
14 июня 2024, 11:20

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

VI летний фестиваль «Йога & Аюрведа» проведут в субботу, 15 июня, в парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Гостей фестиваля ждут мастер-классы по йоге, консультации и лекции специалистов в области психологии, а также медитативные практики для беременных, пожилых и детей. В концертной программе фестиваля примет участие группа индийского танца «Лила Прем», кроме того, запланировано исполнение этнической музыки и огненное шоу», — говорится в сообщении.
В рамках фестиваля в усадебном парке будет работать йога-маркет с экологичными товарами, блюдами индийской кухни и продуктами для здорового питания.

Фестиваль начнётся в два часа дня, вход свободный, возрастных ограничений нет.

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Выставка «Художник русского платка» заработала в Подмосковье
14 июня 2024, 10:59

Фото: istockphoto / guruXOOX

В Электростали открылась выставка «Художник русского платка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка открылась в историко-художественном музее им. И. И. Алексеева. Экспозиция посвящена памяти художника Семена Рыжова

«Сергей Петрович Рыжов — художник из Павловского Посада. В рамках экспозиции гостям представят предметы из фондов Электростальского Музейно-выставочного центра. Выставка разделена на три части. Посетители увидят эскизы платков, шалей, скатертей, салфеток и многое другое», — поделились в пресс-службе.

Все желающие смогут посетить выставку до 8 сентября 2024 года.

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В Реутове проведут финал молодёжного проекта «Театральный поединок. Школьная лига»
13 июня 2024, 21:15

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Центре культуры и искусств города Реутов 16 июня состоится финальное выступление школьных команд молодёжного проекта «Театральный поединок. Школьная лига». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«В финале примут участие команды школьных театров «Кракелюр» из Дедовска и «Рождённые сиять» из Звёздного городка, а также театральной студии «Бригада П» из города Одинцово. В рамках финальных мероприятий состоится заключительная игра проекта, в результате которой три финалиста распределятся по местам на пьедестале», – говорится в сообщении.
В день финала для участников проекта проведут мастер-классы, а для художественных руководителей и педагогов коллективов – лекции ведущих экспертов по педагогике, режиссуре и театральному менеджменту. Завершится праздничный вечер церемонией закрытия и награждением участников, финалистов и победителей.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Арбитрами поединков станут деятели российского театрального искусства, а зрителями – коллективы школьных театров разных городов Московской области.

Финальный поединок состоится в Центре культуры и искусств города Реутова по адресу ул. Южная, д. 5. Начало – в 17:00, сбор гостей – с 16:00. Необходима предварительная регистрация, которую можно пройти по ссылке.

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Завершающие концерты фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в Подмосковье
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В Петербурге пройдёт встреча «Долголетие по Павлову»
13 июня 2024, 18:39

Фото: iStock/Chiradech

В Санкт-Петербурге состоится научно-познавательная встреча «Долголетие по Павлову» в рамках фестиваля «Наука на Стрелке».
В ходе встречи учёные поделятся секретами долголетия, механизмах старения и антиэйдж стратегиях. Так, на мероприятии выступят главный научный сотрудник ИФ РАН, доктор биологических наук Екатерина Тюлькова и ведущий научный сотрудник института, профессор Дмитрий Семенов.

«Опробовать методики не только на приматах, но и на себе лично сможет любой присутствующий. В фойе Института будет работать инновационное оборудование OXYTERRA для антиэйдж стратегий, повышения стрессоустойчивости и оздоровления организма», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru PR-директор фестиваля «Наука на Стрелке» Георгий Чернов.

А диетолог Ирина Писарева рассказал, чем можно дополнить воду, чтобы принести больше пользы организму.

«Например, если вы добавили лимон, вода будет обладать свойствами лимона: оказывать антиоксидантный эффект, насыщать организм витамином С, повышать иммунитет», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.

Ранее врач-гериатр, профессор Кирилл Прощаев заявил, что витамины группы В и D продлевают здоровье мозга и улучшают когнитивные функции.

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