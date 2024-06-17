В Каширском округе прошел День села

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
В каширском селе Ледово на площади танцуют и жители, и гости округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
День села отпраздновали в территориальном отделе Домнинский городского округа Кашира.
Также на сцене выступали юные певцы и танцоры. Участники коллектива «Ассорти», создавая атмосферу праздника, танцевали прямо на площади перед Домом культуры.
Некоторые коллективы начали свои выступления, не дожидаясь выхода на сцену и радовали гостей прямо в кругу гостей.
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«На площади у Дома культуры провели мастер-классы по лепке из соленого теста, изготовлению картин из пластилина и другие. Здесь же можно было принять участие в эстафетах, сыграть в весёлый дартс или сфотографироваться у оригинально оформленных фотозон», — поделились в пресс-службе администрации.
Также на сцене выступали юные певцы и танцоры. Участники коллектива «Ассорти», создавая атмосферу праздника, танцевали прямо на площади перед Домом культуры.
Некоторые коллективы начали свои выступления, не дожидаясь выхода на сцену и радовали гостей прямо в кругу гостей.
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Мира Полтева