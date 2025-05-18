На интронизацию папы в Ватикан поехал российский посол

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Глава российского Минкульта Ольга Любимова не смогла приехать в Ватикан на интронизацию нового папы из-за проблем с маршрутом. Вместо нее делегацию возглавит посол России в Ватикане Иван Солтановский.
«Посол РФ в Ватикане Иван Солтановский возглавил российскую делегацию на церемонии инаугурации нового понтификата и интронизационной мессе папы римского Льва XIV», — добавили в пресс-службе Минкульта 18 мая.Герб нового папы римского представили 10 мая. Известно, что корнями девиз священнослужителя уходит в августинскую традицию: In Illo uno unum («В Едином мы едины»).
Кардинала Роберта Прево из США избрали понтификом 8 мая. Он — первый американский кардинал, имеющий латиноамериканские корни. В качестве папы он принял имя Лев XIV.
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