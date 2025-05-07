В Ватикане не смогли выбрать нового папу с первого раза

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Нового папу римского не смогли избрать с первого раза в Ватикане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Уточняется, что из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца пошел черный дым. Объявления ждали на два часа больше, чем планировалось.
В избрании нового папы участвуют 133 члена Кардинальской коллегии. Перед закрытием дверей Сикстинской капеллы участники голосования поклялись сохранить в тайне все, что связано с избранием священнослужителя. Потенциальному понтифику нужно получить минимум 89 голосов кардиналов-выборщиков.
Толпа верующих достигла 45 тысяч человек, ожидающих решения. Люди скрашивали время, наблюдая за чайками. Они разочаровались, увидев черный дым и стали уходить с площади.
Папы римского Франциска не стало 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта на фоне хронических болезней. Понтифика похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре.
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Толпа верующих достигла 45 тысяч человек, ожидающих решения. Люди скрашивали время, наблюдая за чайками. Они разочаровались, увидев черный дым и стали уходить с площади.
Папы римского Франциска не стало 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта на фоне хронических болезней. Понтифика похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре.
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Никита Кротов