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В Ватикане не смогли выбрать нового папу с первого раза

Конклав не избрал нового папу в первом туре голосования
Фото: istockphoto/carmengabriela

Фото: istockphoto/carmengabriela

Нового папу римского не смогли избрать с первого раза в Ватикане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Уточняется, что из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца пошел черный дым. Объявления ждали на два часа больше, чем планировалось.
В избрании нового папы участвуют 133 члена Кардинальской коллегии. Перед закрытием дверей Сикстинской капеллы участники голосования поклялись сохранить в тайне все, что связано с избранием священнослужителя. Потенциальному понтифику нужно получить минимум 89 голосов кардиналов-выборщиков.

Толпа верующих достигла 45 тысяч человек, ожидающих решения. Люди скрашивали время, наблюдая за чайками. Они разочаровались, увидев черный дым и стали уходить с площади.

Папы римского Франциска не стало 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта на фоне хронических болезней. Понтифика похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре.

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Трамп заявил, что США победили во Второй мировой войне
Трамп назвал Россию «крупным фактором» в победе США во Второй мировой войне
07 мая 2025, 22:09

Фото: istockphoto/Artsiom Malashenko

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США были «доминирующей силой» в победе над нацистами, СССР якобы не был решающим фактором.
«У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас», — сказал хозяин Белого дома журналистам на церемонии приведения к присяге нового американского посла в КНР.

Это уже не первое подобное заявление Трампа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев называл слова республиканца «пафосной чушью». Российский политик подчеркивал, что День Победы принадлежит России. Он напомнил Трампу, что советский народ потерял 27 миллионов человек.

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#вторая мировая война
#дональд трамп
#новости
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Президент Азербайджана Алиев отказался от визита в Москву на 9 Мая
Президент Азербайджана Алиев отменил визит в Москву на День Победы
07 мая 2025, 19:04

Фото: iStock/Ekaterina Dorozhkina

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. Лидер государства занят внутренними мероприятиями.

«Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — сказал помощник президента России Юрий Ушаков.
10 мая в Азербайджане отмечается день рождения Гейдара Алиева, умершего в 2003 году.

Ожидается, что в Москву на празднование 9 Мая прибудут лидеры 27 государств. Из европейских лидеров в Москву прибудут премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Последний несколько часов назад прилетел в столицу России. В Москве уже несколько дней находится и глава Кубы Мигель Диас-Канель.

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Американист не исключил работу администрации Трампа на развал Канады
Васильев: администрация Трампа может работать на развал Канады
07 мая 2025, 18:37

Фото: istockphoto/DoraDalton

Администрация американского президента Дональда Трампа может работать на развал Канады, поскольку целиком она в США не вступит, а вот ее отдельные провинции — могут. Такое мнение в беседе с порталом Pravda.Ru выразил американист Владимир Васильев.
«Механизм, при котором вся Канада может вступить, просто по многим причинам исключён. Поэтому не исключено, что сегодня с подачи США внутри Канады накапливаются многие события, связанные с дезинтеграционными процессами», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что канадские дезинтеграционные процессы могут усилиться на фоне заявления Трампа о том, что он хочет видеть страну в качестве 51-го штата. В данный момент проверяются настроения и общественное мнение, резюмировал Васильев.

По конституции Канады, одностороннее отделение невозможно. По закону, парламентская палата общин определяет, показывает ли референдум «ясное выражение воли явного большинства». Затем провинциальное правительство может инициировать переговоры с федеральным, чтобы внести конституционные поправки и разрешить отделение.

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В США заявили о необходимости устранить Зеленского
Бывший советник Пентагона призвал устранить Зеленского
07 мая 2025, 18:07

В США высказались о необходимости смены власти на Украине. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский планомерно препятствует урегулированию конфликта.

«Этот режим не получится реформировать или изменить. Значит его следует уничтожить. Думаю, именно в этом направлении мы и движемся», — сказал военный эксперт в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Макгрегор уже отмечал, что с самого начала эскалации ситуации необходимо было признать о необходимости, чтобы Украина была в нейтральном статусе и при новой власти.

Ранее Зеленский не стал исключать атаки столицы России во время празднования Дня Победы. При этом эксперты считают, что у этой затеи нет военных перспектив, так как Москва защищена несколькими поясами системы ПВО.

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Панкратов прокомментировал закрытие воздушного пространства для стран Прибалтики
07 мая 2025, 16:06

Фото: istockphoto / Michele Ursi

Экс-депутат Рижской городской Думы, общественный деятель Руслан Панкратов высказал свою позицию относительно решения Эстонии, Латвии и Литвы закрыть воздушное пространство в преддверии 9 мая. По его словам, этот шаг был предпринят с целью воспрепятствовать прибытию в Москву на Парад Победы лидеров ряда европейских стран, в частности Сербии и Словакии, сообщает Общественная ​служба новостей.
Панкратов утверждает, что действия прибалтийских государств не стали неожиданностью. Он считает, что подобные шаги укладываются в общую политику, которую, по его мнению, страны Балтии проводят в отношении России.

По словам политика, государства Прибалтики не обладают самостоятельностью в принятии решений и находятся под влиянием западных структур, в частности британской разведки MI6 и руководства Евросоюза.

«Это сегодняшний мир политиков Прибалтики. Это применение когнитивного оружия, разработанного британской спецслужбой МI6, которая сейчас имеет мощное влияние на прибалтийские государства. Прибалтийская риторика проплачена», — поделился он.

Решение о закрытии воздушного пространства, по его словам, было спущено «сверху» и согласовано с Брюсселем. Панкратов расценил это как часть более широкой стратегии, направленной на изоляцию России на международной арене.

Ранее действия Прибалтики вызвали общественный резонанс и обсуждение в ряде зарубежных СМИ.

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