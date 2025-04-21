Умер папа римский Франциск: отношение к СВО, скандалы и обвинения НАТО. Чем запомнился понтифик и нужно ли ждать конца света?

Украинская певица Надежда Дорофеева сегодня отмечает свое 35-летие. Она стала известной благодаря участию в музыкальном проекте «Время и Стекло», но коллектив распался, а певица пропала из поля зрения российской публики. Подробнее о жизни артистки и ее мнении по поводу СВО читайте в материале «Радио 1».