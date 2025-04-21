Умер папа римский Франциск: отношение к СВО, скандалы и обвинения НАТО. Чем запомнился понтифик и нужно ли ждать конца света?

Папа Римский (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил официальный аккаунт Ватикана. Что стало причиной смерти понтифика и стоит ли ждать конца света после его кончины, расскажет «Радио 1».
Папа римский Франциск: биографияНастоящее имя папы — Хорхе Марио Бергольо. Прежде чем занять папский трон, он был архиепископом Буэнос-Айреса. Его часто называют «первым» в различных контекстах. Бергольо вступил в орден иезуитов в 1958 году, когда ему было 22 года. Он завершил обучение в колледже Святого Иосифа в столице Аргентины и владеет тремя языками: испанским, немецким и итальянским. В 1992 году он стал епископом Буэнос-Айреса, а в 1998 году — архиепископом. В 2001 году он получил кардинальскую мантию, а в 2013 году был избран папой римским.
Скандалы с участием ФранцискаПапа Франциск I прославился своими необычными поступками и высказываниями. В 2016 году, на фоне терактов, совершённых исламскими радикалами в Бельгии, он посетил один из итальянских центров для беженцев. Там он провёл службу и омыл ноги 11 представителям разных религий и национальностей. Многие были шокированы тем, что папа целует ноги чернокожим и мусульманам, однако сам понтифик объяснил этот жест стремлением призвать к милосердию и служению людям, а также побудить католические приходы открывать двери для мигрантов.
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Странные картины в кабинете папы ФранцискаВ феврале 2024 года в Сети разразился новый скандал, когда было опубликовано обращение папы Франциска к Панамериканскому комитету судей по социальным правам. Пользователей Интернета возмутило, что за спиной папы висела картина «Иисус ласкает мёртвого Иуду». Это произведение создал католик, поклоняющийся Франциску, и оно было вдохновлено его книгами, в которых папа называет Иуду «заблудшей овцой» и размышляет о том, как всё могло бы сложиться иначе. На картине изображён провокационный сюжет: воскресший обнажённый Иисус держит голову Иуды. Действие происходит на проклятой земле, приобретённой за те же 30 сребреников, которые фарисеи заплатили Иуде за предательство.
После этого начали обсуждать, что новый папа, возможно, продвигает учение о том, что Бог уже простил всех грешников и ад пуст. В подтверждение этих слов журналист Эудженио Скальфари, который встречался с папой в 2018 году, вспомнил, что Франциск действительно говорил о том, что «ада не существует, а есть лишь исчезновение греховных душ из него».
Папа Римский и Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин)Папа Римский Франциск ранее заявил, что «лай» НАТО у границ России мог стать причиной начала специальной операции на Украине. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«Возможно, давление НАТО на Россию побудило кремлевского лидера начать спецоперацию на Украине», — отметил папа.
Он также добавил, что обвинения в адрес киевского режима за подавление стремления Донбасса к независимости стали неактуальными, так как конфликт начался почти десять лет назад. Ранее он упоминал, что в мире началась третья мировая война и называл погибшую журналистку Дарью Дугину, дочь философа Александра Дугина, «невинной жертвой», что вызвало недовольство в МИД Украины.
Папа римский Франциск умер: что известно, причины21 апреля стало известно о смерти папы римского Франциска. 14 февраля 88-летнего понтифика госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. В результате диагностики выяснилось, что он сначала страдал от бронхита, который затем перерос в двустороннюю пневмонию. Несмотря на критическое состояние и сложные результаты анализов, в Ватикане подчеркивали, что папа сохраняет «хорошее расположение духа».
Позже у понтифика возник респираторный криз, а результаты анализов ухудшились из-за анемии и снижения уровня тромбоцитов. Врачи не могли предоставить точные прогнозы о его состоянии, которое продолжало ухудшаться. Папе потребовалось переливание крови, также появились признаки почечной недостаточности, и ему была назначена кислородная терапия.
Из-за проблем со здоровьем папы возникли слухи о подготовке к его похоронам, однако представитель швейцарской гвардии опроверг эти предположения. Вскоре появились обнадеживающие новости.
«Легкая почечная недостаточность, наблюдавшаяся в последние дни, снизилась. КТ грудной клетки показала нормальное развитие воспаления легких. Анализы крови подтвердили улучшение», — сообщили представители Ватикана.
Тем не менее, прогнозы оставались неутешительными, особенно учитывая, что в молодости у понтифика была удалена часть легкого. Верующие со всего мира молились за здоровье Франциска до самой его кончины.
Состояние папы Римского ухудшилось: что говорит «Пророчество о Папах» и почему после смерти Франциска нужно ждать конца света?
«Пророчество о Папах»: предсказание о конце света
Папа Римский (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Пророчество — это документ, который на протяжении нескольких столетий вызывает интерес и споры среди католиков по всему миру из-за своей предполагаемой подлинности. Этот текст, написанный на латыни, содержит 112 символических описаний римских пап, начиная с Папы Целестина II (1085-1143).
Согласно одной из популярных версий, автором этого предсказания является ирландский епископ Святой Малахия (1094-1148). Считается, что он записал видения о всех будущих папах, начиная с его времени и заканчивая последними днями. «Пророчество о Папах» было впервые опубликовано в 1595 году. По легенде, оригинальный манускрипт Святого Малахии был найден в архивах Ватикана одним из монахов-ученых и без разрешения понтифика издан в Венеции. Пророчество завершается на последнем Папе под номером 266 (или № 112 в списке Малахии). Этот Папа — Франциск I, избранный в 2013 году и продолжающий возглавлять Святой Престол.
В этом спорном историческом манускрипте о последнем Папе говорится следующее:
«Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Пётр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; после чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец».
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