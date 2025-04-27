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Папа Римский Франциск оставил зашифрованное послание

Фото: iStock/uzhursky

Фото: iStock/uzhursky

Папа Римский Франциск, которого похоронили 26 апреля, перед смертью передал порядка 200 тысяч евро на выплату ипотеки макаронной фабрике, которая действует в тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Об этом пишет британский журнал The Economist.
Отмечается, что это практически все средства, которые хранились на личном счету понтифика. В последнем зашифрованном послании Франциска говорится о том, что «церковь должна быть рядом с теми, кто находится на обочине общества».

Папа Римский Франциск всегда с трепетом относился к заключённым, призывая быть милосерднее к тем, кто совершил ошибку. Сам он нередко приезжал в тюрьмы родной Аргентины, а ещё будучи архиепископом Буэнос-Айреса осуществлял обряд омовения ног в Чистый четверг перед Пасхой именно в местах лишения свободы. Франциск не изменил традиции после становления Папой. В этом году, накануне Пасхи, на следующей день после которой его не стало (21 апреля), он также посетил римскую тюрьму.

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#ватикан
Кошки спасли Куклачева и его коллег во время землетрясения в Японии
27 апреля 2025, 13:39

Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)

На гастролях в Японии кошки спасли коллектив театра Куклачева во время землетрясения. Об этом заявил народный артист России Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР, артиста цирка Юрия Куклачева.
«Кошки издревле славятся своими возможностями чувствовать не только болезни хозяев, но и различные опасности. Когда много лет назад мы были на гастролях в Японии, то животные нас спасли от землетрясения», — подчеркнул Дмитрий в беседе с aif.ru.

Сын артиста цирка поделился, что за несколько минут до его начала хвостатые начали своими движениями намекать на свой дискомфорт и страх. Со слов Дмитрия, переводчик отметил, что подобным образом они указывают на скорую трагедию. Так кошки спасли артистов, уточнил сын Куклачева.

Дмитрий Куклачев обратил внимание на то, что порой встречаются истории, когда кошки спасают свои семьи от огня. Он пояснил, что благодаря уникальному обонянию пушистые чувствуют газ и предупреждают хозяина об опасности.

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#кошки
#кошка
#артист
#цирк
#япония
#землетрясение
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«Он искренне раскаивается»: Бастрыкин получил неожиданное обращение о Моргенштерне*
Движение «Зов народа» просит Бастрыкина снять статус иноагента с Моргенштерна*
27 апреля 2025, 11:27

Алишер Моргенштерн* (фото: Instagram** @morgen_shtern)

Движение «Зов народа» направило обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой снять статус иностранного агента с рэпера Алишера Моргенштерна*, заявил руководитель общественной организации Сергей Зайцев.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что артист оставил в прошлом аморальный образ жизни, скучает по России, обращается к традиционным духовным ценностям и оказывает поддержку нуждающимся детям. По его мнению, такие перемены в поведении рэпера дают основания для пересмотра статуса иноагента.
«Если он искренне раскаивается и сожалеет о содеянном, то, на наш взгляд, каждый имеет право на ошибку и исправление. Моргенштерн молод, у него есть потенциал, и, если его энергию направить в правильное русло, он может принести пользу обществу. Мы считаем, что нужно давать шанс на исправление», — пояснил общественник.
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*Признан Минюстом РФ иноагентом
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#отношения
#право
#артист
#моргенштерн
#рф
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Россиянам объяснили, как организовать трехдневную рабочую неделю между майскими праздниками
Эксперт Семеренко: для работы 5, 6 и 7 мая нужно составить четкий план
27 апреля 2025, 11:20

Фото: istockphoto/littlehenrabi

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко рассказал, как грамотно организовать трехдневную рабочую неделю между майскими праздниками. По его словам, следует заранее составить четкий план работы 5, 6 и 7 мая — расставить все приоритеты и распределить задачи.
«Выделите ключевые проекты и дела, которые требуют внимания в первую очередь, а второстепенные задачи либо делегируйте, либо отложите на более спокойный период. Оптимизируйте время встреч и совещаний, сократив их продолжительность или объединив в блоки, чтобы освободить максимум времени для работы», — поделился эксперт в беседе с RT.
Тем временем эксперты столичного Департамента финансов рассказали, как рационально распределить бюджет на майские праздники, чтобы не потратить больше денег, чем хотелось бы. Как передает «Сiбдепо» со ссылкой на 360.ru, сокращению расходов поможет грамотное планирование. Россиянам советуют сначала посчитать все обязательные ежемесячные траты, включая питание и услуги ЖКУ, а также отложить часть денег на накопления.
«Затем нужно определить, сколько средств из оставшейся суммы будут потрачены на праздники. В эту статью входят, например, семейный поход в кафе, покупка продуктов для пикника или затраты на дорогу. Тогда праздничные траты не станут резким ударом по семейному бюджету», — говорится в материале.
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Пудов день 28 апреля: зачем распахивать окна в доме и есть сладости, народные приметы
27 апреля 2025, 09:52

Фото: iStock/IreneuszB

В народном календаре 28 апреля отмечается Пудов день или Пуда Ветреника. Такое название день получил из-за сильных весенних ветров, начинающихся обычно в это в это время. Православные верующие вспоминают апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Denis-Art

Святые апостолы Аристарх, Пуд и Трофим были из числа 70 апостолов, которых Господь Иисус Христос послал перед Собою с Евангельским благовестием. Они внесли значительный вклад в распространение христианской веры.

Святой апостол Аристарх был сподвижником святого апостола Павла. Он стал епископом сирийского города Апамеи. Имя Аристарха неоднократно упоминается в книге Деяний святых апостолов и в Посланиях апостола Павла. Аристарх разделял с апостолом Павлом его апостольские труды и помогал в распространении христианского учения.

Святой апостол Пуд упоминается во 2-м Послании апостола Павла к Тимофею. Он занимал высокое положение члена римского Сената. В своём доме святой принимал первоверховных апостолов и собирал верующих христиан. Дом Пуда был обращён в церковь, получившую название «Пастырской». В ней, по преданию, священнодействовал сам святой апостол Пётр.

Пуд внёс значительный вклад в распространение христианской веры, используя своё положение и влияние в римском обществе. Его дом стал местом встречи для христиан, что способствовало укреплению общины и распространению веры.

Святой апостол Трофим происходил из города Едессы. Имя его упоминается в Книге Деяний святых апостолов и во 2-м Послании апостола Павла к Тимофею. Он был учеником и спутником святого апостола Павла, разделяя с ним все скорби и гонения.

Все трое апостолов приняли мученическую кончину в Риме при императоре Нероне, одновременно со святым апостолом Павлом. Их жизнь и мученическая смерть стали примером стойкости и верности христианской вере.

Святые апостолы Аристарх, Пуд и Трофим — яркие представители ранней христианской церкви, которые внесли значительный вклад в её становление и распространение. Их имена навсегда останутся в памяти христиан как символы верности и преданности вере.

Приметы дня


Фото: iStock/Maryna Chapala

  • Ветер сильный и резкий — к переменчивому лету.
  • Если льёт дождь в Пудов день, то заморозков не будет до конца весны.
  • В оврагах земля ещё замёрзшая — можно не надеяться на хороший урожай.
  • Ольха зацвела — пришло время сеять гречку.
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«Похолодание и мокрый снег в Москве»: синоптик предупредил о приближающихся заморозках

Что можно делать 28 апреля


Посетить храм и вознести молитву святым. Православные верующие обращаются к апостолам из числа семидесяти — Аристарху, Пуду и Трофиму — с молитвами о спасении души, о поддержке и руководстве на верном пути, а также об избавлении от душевных и физических страданий.

В день Пуда рекомендуется употреблять как можно больше сладких продуктов, особенно мёда. Это сулит благополучие и изобилие.

28 апреля считался хорошим днем для сбора почек рябины и калины, если они еще не распустились. Народные целители считали отвары из трав, собранных в этот день, особенно целебными.

Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/Radist

Ругаться или говорить дурные слова — ветер может «разнести» по свету, и плохое вернется к говорившему.

По поверьям, нельзя было держать окна закрытыми. В день Пуда Ветреника дом нужно было обязательно проветривать, чтобы ветер принес благополучие и удачу.

Нельзя также здороваться и прощаться на пороге, иначе все планы нарушатся.

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Кинолог призвал начинающих собаководов не заводить эти породы собак
Кинолог Голубев: пять пород не подойдут начинающим собаководам
27 апреля 2025, 04:38

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев назвал пять пород, которые не стоит заводить начинающим собаководам. Со списком эксперт поделился с РИА Новости.
В первую очередь Голубев обратил внимание на то, что при выборе питомца нужно отталкиваться от собственных сил и возможностей. Владельцам стоит понять, что собака не игрушка и требует внимания и дрессировки.

«При выборе будущего четвероногого друга важно ориентироваться прежде всего на свои возможности, характер и условия проживания, а не на модные тенденции. На популярность пород часто влияют фильмы или сериалы. В результате хозяева приобретают питомца, требующего внимания, особого ухода и грамотной дрессировки, а затем не справляются с ним. Но собака – это не игрушка, и к приобретению питомца нужно подходить со всей ответственностью», — делиться кинолог с агентством.

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В список пород, которые не подойдут начинающим собаководам, попали пять представителей. Первой Голубев назвал кавказскую овчарку. Как объяснил эксперт, эта порода требует дрессировки и внимательного ухода, так как собака имеет густую шерсть, которая постоянно линяет. К тому же кавказской овчарке требуется регулярная активность.

Далее в списке Голубева идет акита ину. Особенно эта порода стала популярна после выхода фильма «Хатико», где представитель семейства сыграл питома, ждавшего своего хозяина на вокзале свыше 10 лет.

По словам кинолога, акита ину проявляет свой характер непослушанием. К тому же собака прирожденный лидер, поэтому ей требуется дрессировка.

Кинолог пояснил, почему собакам нельзя запрещать много лаять и нюхать
Кинолог пояснил, почему собакам нельзя запрещать много лаять и нюхать
Также начинающим собаководам не подойдет русская псовая борзая. Ей требуется активность, поэтому порода не пригодна для жизни в городских условиях. Идеальным местом для нее станет загородный дом с участком.

Следом идет бассет хаунда. Несмотря на ее спокойный и неторопливый вид, этот питомец требует дрессировки и регулярных длительных прогулок. К тому же собаки не переносят одиночество и нуждаются в социализации.

Последним в списке Голубева значится аргентинский дог. Это довольно спокойные собаки, но они требуют ответственного подхода и дрессировки. Их энергию выдержит не каждый хозяин, поэтому стоит сначала подумать перед выбором этого питомца.

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