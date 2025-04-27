Папа Римский Франциск оставил зашифрованное послание

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Папа Римский Франциск, которого похоронили 26 апреля, перед смертью передал порядка 200 тысяч евро на выплату ипотеки макаронной фабрике, которая действует в тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Об этом пишет британский журнал The Economist.
Отмечается, что это практически все средства, которые хранились на личном счету понтифика. В последнем зашифрованном послании Франциска говорится о том, что «церковь должна быть рядом с теми, кто находится на обочине общества».
Папа Римский Франциск всегда с трепетом относился к заключённым, призывая быть милосерднее к тем, кто совершил ошибку. Сам он нередко приезжал в тюрьмы родной Аргентины, а ещё будучи архиепископом Буэнос-Айреса осуществлял обряд омовения ног в Чистый четверг перед Пасхой именно в местах лишения свободы. Франциск не изменил традиции после становления Папой. В этом году, накануне Пасхи, на следующей день после которой его не стало (21 апреля), он также посетил римскую тюрьму.
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Папа Римский Франциск всегда с трепетом относился к заключённым, призывая быть милосерднее к тем, кто совершил ошибку. Сам он нередко приезжал в тюрьмы родной Аргентины, а ещё будучи архиепископом Буэнос-Айреса осуществлял обряд омовения ног в Чистый четверг перед Пасхой именно в местах лишения свободы. Франциск не изменил традиции после становления Папой. В этом году, накануне Пасхи, на следующей день после которой его не стало (21 апреля), он также посетил римскую тюрьму.
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Анастасия Чинкова