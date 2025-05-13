На Каннском кинофестивале запретили появляться голым

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Организаторы Каннского кинофестиваля запретили гостям появляться на мероприятии в обнаженном виде. Об этом сообщает People.
«Согласно официальному сайту с часто задаваемыми вопросами по мероприятию, "нагота запрещается на красной дорожке, а также на любой другой территории фестиваля" из "соображений приличия"», — говорится в сообщении.
Данное ограничение введено на фоне скандала с появлением на премии «Грэмми» рэпера Канье Уэста со своей супругой Бьянкой Сенсори. Последняя надела на себя абсолютно прозрачное платье.
Помимо этого на Каннском кинофестивале запретили появляться в объемных нарядах, особенно с длинным шлейфом и кроссовках. К тому же в ходе показов фильмов в Большом театре Люмьер зрители обязаны присутствовать в вечерних костюмах.
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