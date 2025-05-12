Организаторы «Битвы роботов» завершают приём заявок на новый сезон

Фото: t.me/Press_MO
Завершается период подачи заявок на участие в новом сезоне Международного чемпионата «Битва роботов». Об этом сообщили организаторы чемпионата.
Чтобы оформить заявку, нужно пройти по ссылке. Сделать это можно до 15 мая включительно. В каждой команде может быть от 1 до 5 человек. После подачи заявки предстоит пройти экспертный отбор.
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«В новом сезоне в борьбу на чемпионате вновь вступят лучшие умы и передовые разработки со всего мира. Они продемонстрируют своё мастерство и оспорят призовой фонд в размере 6,6 млн рублей», – говорится в сообщении.Участники должны выбрать одну из двух категорий: юные инженеры (10-17 лет) с мини-роботами весом до 1,5 кг и размерами до 25х25х25 см, а также взрослые с тяжеловесами до 110 кг размерами до 150х150х200 см). Этапы чемпионата будут проходить с августа по декабрь.
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Лора Луганская