Умер соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков

Вячеслав Паруков (фото: Telegram @ildar_auto_podbor)
Блогер, соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков скончался от тяжёлой болезни в возрасте 37 лет. Об этом сообщается на странице канала во ВКонтакте.
Отмечается, что Паруков до последнего проявлял мужество и силу духа в борьбе с заболеванием.
Его коллега, автор канала Ильдар Сибгатуллин, более известный как Ильдар Автоподбор, в своём обращении на YouTube рассказал, что в марте Вячеслав почувствовал недомогание, но не обратил на это внимание и продолжал работать. Однако 4 мая его состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали ему двустороннюю пневмонию с 75-80%-ным поражением лёгких.
Сначала блогера положили в реанимацию, а затем перевели в отделение интенсивной терапии. Тогда Паруков сообщил своей команде, что уже идёт на поправку и совсем скоро выпишется. Однако спустя непродолжительное время его состояние вновь резко ухудшилось, и было принято решение о возвращении Вячеслава в реанимацию.
Накануне, 11 мая, у мужчины резко поднялась температура, после чего его сердце остановилось.
Команда канала «Ильдар Автоподбор» объявила трёхдневный траур, в связи с чем, публикации в их соцсетях выходить не будут.
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Его коллега, автор канала Ильдар Сибгатуллин, более известный как Ильдар Автоподбор, в своём обращении на YouTube рассказал, что в марте Вячеслав почувствовал недомогание, но не обратил на это внимание и продолжал работать. Однако 4 мая его состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали ему двустороннюю пневмонию с 75-80%-ным поражением лёгких.
Сначала блогера положили в реанимацию, а затем перевели в отделение интенсивной терапии. Тогда Паруков сообщил своей команде, что уже идёт на поправку и совсем скоро выпишется. Однако спустя непродолжительное время его состояние вновь резко ухудшилось, и было принято решение о возвращении Вячеслава в реанимацию.
Накануне, 11 мая, у мужчины резко поднялась температура, после чего его сердце остановилось.
Команда канала «Ильдар Автоподбор» объявила трёхдневный траур, в связи с чем, публикации в их соцсетях выходить не будут.
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