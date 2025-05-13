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Анастасия Волочкова раскрыла возможную причину смерти балерины Аллы Осипенко

Волочкова заявила, что у балерины Аллы Осипенко была онкология
Фото: iStock/peterscode

Фото: iStock/peterscode

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что у скончавшейся звезды мирового балета Аллы Осипенко был рак и проблемы со зрением.
«У Аллы Евгеньевны была очень большая проблема со зрением. Я приезжала к ней на дачу со своей дочкой. И у нее был человек, Наталья Борисовна. Она отвозила ее вчера в час ночи в больницу, где она скончалась в 6 утра. Оказывается, у нее была онкология», — рассказала Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».

При этом она отметила, что Алле Евгеньевне об это не рассказывали, чтобы не расстраивать. По словам Волочковой, Осипенко почти ничего не видела ещё четыре года назад.

Напомним, 12 мая на 93-м году жизни умерла народная артистка РСФСР, легендарная балерина Алла Осипенко. Пока дату прощания не определили, но церемония, предварительно, пройдёт в Князь-Владимирском соборе в Санкт-Петербурге.

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#актриса
Раскрыли дату и место похорон Нины Гребешковой
Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая
12 мая 2025, 22:54

Нина Гребешкова (Фото: кадр из фильма «Экипаж»)

Заслуженную артистку России и вдову режиссера Леонида Гайдая Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на внучку актрисы Ольгу Худякову.
«Похороны пройдут 14 мая на Кунцевском кладбище. Само прощание будет в закрытом формате, на кладбище можно будет присутствовать», — обратила внимание Ольга Худякова.

Отвечая на вопрос о причине кончины Нины Гребешковой, внучка звезды фильмов Леонида Гайдая уточнила, что артистка не болела. Причиной ухода из жизни Ольга Худякова назвала «возраст».

Напомним, что Нина Гребешкова скончалась 10 мая. Публика знает актрису по фильмам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».

Ранее ведущий «Радио 1» Алексей Кизенков поделился воспоминаниями о покойной жене Гайдая. Они встретились на съемочной площадке фильма режиссера Николая Лебедева «Фонограмма страсти».

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Умер соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков
12 мая 2025, 21:39

Вячеслав Паруков (фото: Telegram @ildar_auto_podbor)

Блогер, соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков скончался от тяжёлой болезни в возрасте 37 лет. Об этом сообщается на странице канала во ВКонтакте.
Отмечается, что Паруков до последнего проявлял мужество и силу духа в борьбе с заболеванием.

Его коллега, автор канала Ильдар Сибгатуллин, более известный как Ильдар Автоподбор, в своём обращении на YouTube рассказал, что в марте Вячеслав почувствовал недомогание, но не обратил на это внимание и продолжал работать. Однако 4 мая его состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали ему двустороннюю пневмонию с 75-80%-ным поражением лёгких.

Сначала блогера положили в реанимацию, а затем перевели в отделение интенсивной терапии. Тогда Паруков сообщил своей команде, что уже идёт на поправку и совсем скоро выпишется. Однако спустя непродолжительное время его состояние вновь резко ухудшилось, и было принято решение о возвращении Вячеслава в реанимацию.

Накануне, 11 мая, у мужчины резко поднялась температура, после чего его сердце остановилось.

Команда канала «Ильдар Автоподбор» объявила трёхдневный траур, в связи с чем, публикации в их соцсетях выходить не будут.

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#реанимация
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Психолог назвала симптомы хронической усталости
Психолог Сальникова: бессонница является признаком хронической усталости
12 мая 2025, 18:47

Фото: iStock/fizkes

12 мая в мире отмечается День осведомленности о синдроме хронической усталости.
Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» отметила, что хроническая усталость — это медицинский диагноз — стойкое хроническое нарушение иммунной системы, сердечно-сосудистой системы, гормональной системы, которое ведет к хронической усталости.

«Из-за стрессов, перенапряжений, нестабильной работы нервной системы у нас появляются хронические заболевания, которые подтверждают, что хроническая усталость — медицинский диагноз», — сказала она.

По словам психолога, серьезный признак хронической усталости — бессонница или постоянная сонливость.

«Когда, например, вы спите 3−4 дня подряд по 12 часов и все равно не можете выспаться. Либо наоборот: не можете около 2−3 недель уснуть. Хроническая усталость — это недовольство, упадок сил. Причем важно всегда сравнивать себя в прошлом и с настоящим (в этом состоянии)», — объяснила Сальникова.

Она добавила, что если чувствуется упадок сил, хотя отдых был совсем недавно, то стоит обратить на это внимание.

«Как любая болезнь, хроническая усталость требует времени для вылечивания. И очень важно отнестись к этому серьезно, то есть принять, что вы, действительно, болеете», — пояснила Сальникова.

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#психолог
#болезнь
#нарушение
#диагноз
#заболевания
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Ведущий «Радио 1» поделился воспоминаниями о покойной жене Гайдая Нине Гребешковой: «Испытываешь, наверное, целую гамму чувств»
Алексей Кизенков поделился воспоминаниями об актрисе Нине Гребешковой
12 мая 2025, 18:36

Нина Гребешкова (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

10 мая скончалась вдова режиссера Леонида Гайдая и заслуженная артистка России Нина Гребешкова. Публика знает актрису по фильмам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».
В 2009 году ведущий «Радио 1» Алексей Кизенков работал с заслуженной артисткой России — они встретились на съемочной площадке фильма режиссера Николая Лебедева «Фонограмма страсти». Еще Алексей виделся с Ниной Павловной на кинопроекте «Экипаж».

Кизенков поделился, что режиссер по старой дружбе пригласил его помочь актерам с озвучкой.

«Естественно, испытываешь, наверное, целую гамму чувств, когда встречаешь, сталкиваешься на площадке с таким человеком», — отметил Алексей.

Ведущий «Радио 1» признался, что в юности порой пропускал школу ради просмотра фильмов Гайдая. Он также вспомнил, как Нина Павловна относилась к работе. Со слов Алексея, очень ценно иметь возможность наблюдать вживую за игрой артиста такого уровня.

«Вот хорошо помню, это внимательность к деталям, то, чего не хватает, наверное, вот сейчас очень молодым начинающим артистам», — подчеркнул Кизенков.

Во время работы с Гребешковой Алексей осознавал, что не может плохо отыграть сцену.

«Ты рискуешь стать просто персоной нон грата на площадке», — уточнил Кизенков.

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#актриса
#режиссёр
#радио 1
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«Если возьмём Киев, конечно, явлюсь. Я уважаю российские суды»: Симоньян получила повестку в суд в Киеве
Маргарита Симоньян получила повестку в суд в Киеве
12 мая 2025, 18:14

Маргарита Симоньян (rадр из видео: Telegram @margaritasimonyan)

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян получила повестку в суд в Киеве. В своём Telegram-канале она опубликовала фотографию судебного извещения.
Из текста документа следует, что журналистка должна явиться по уголовному дело в Шевченковский районный суд Киева 19 июня 2025 года.

«Какие оптимисты. Я вот не уверена, что мы к лету возьмём Киев. Но если возьмем, то, конечно, явлюсь. Я уважаю наши российские суды», – с иронией подписала фотографию Симоньян.

Ранее в этот день Симоньян высказалась о поведении президента Франции Эммануэля Макрона, который во время визита в Киев спешно убрал со стола подозрительный белый свёрток, когда журналисты включили камеры. Журналистка убеждена, что это были наркотики. При этом в Елисейском дворце утверждают, что на столе главы государства лежал обычный носовой платок.

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