Анастасия Волочкова раскрыла возможную причину смерти балерины Аллы Осипенко

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Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что у скончавшейся звезды мирового балета Аллы Осипенко был рак и проблемы со зрением.
«У Аллы Евгеньевны была очень большая проблема со зрением. Я приезжала к ней на дачу со своей дочкой. И у нее был человек, Наталья Борисовна. Она отвозила ее вчера в час ночи в больницу, где она скончалась в 6 утра. Оказывается, у нее была онкология», — рассказала Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».
При этом она отметила, что Алле Евгеньевне об это не рассказывали, чтобы не расстраивать. По словам Волочковой, Осипенко почти ничего не видела ещё четыре года назад.
Напомним, 12 мая на 93-м году жизни умерла народная артистка РСФСР, легендарная балерина Алла Осипенко. Пока дату прощания не определили, но церемония, предварительно, пройдёт в Князь-Владимирском соборе в Санкт-Петербурге.
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