На Книжном салоне в Петербурге представят проект к юбилею Пушкина

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На XIX Санкт-Петербургском международном книжном салоне представят новый проект: раскраски к 225-летию Александра Пушкина.
При этом сами раскраски можно будет получить бесплатно.
Отмечается, что проект реализован «Петербургским дневником» совместно с Союзом православных женщин при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В создании раскрасок принимали активное участие ученики детской художественной школы № 2 и городской детской художественной школы имени Г. Н. Антонова.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге стартует сезон «Поющих мостов» в ночь на 18 мая. Отмечалось, что можно будет услышать произведения известных композиторов, в том числе увертюры к операм «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Евгений Онегин».
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Отмечается, что проект реализован «Петербургским дневником» совместно с Союзом православных женщин при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В создании раскрасок принимали активное участие ученики детской художественной школы № 2 и городской детской художественной школы имени Г. Н. Антонова.
«Ребята использовали технологию линейного рисунка. Цель такого подхода в живописи – подчеркнуть основную массу и объем, а не мелкие детали», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» замдиректора городской детской художественной школы им. Г. Н. Антонова по учебной работе Вера Антипина.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге стартует сезон «Поющих мостов» в ночь на 18 мая. Отмечалось, что можно будет услышать произведения известных композиторов, в том числе увертюры к операм «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Евгений Онегин».
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Мелисса Тимофеева