Писательница Погодина-Кузмина: Нам нужен иной вектор в кинематографе

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Писательница, драматург, сценарист Ольга Погодина-Кузмина высказала мнение о том, что российскому кино нужен новый вектор развития, построенный прежде всего на уважении людей, а также жизненный принципах и ценностях.
«Надо вернуть важные темы, которые советский кинематограф поднимал. Главная из которых – жизненные приоритеты и ценности. Советское кино много говорило о человеке труда в самом широком смысле. Сколько было фильмов о людях созидающих. <…> Нам нужен иной вектор в кинематографе: построенный на принципах уважения к людям, которые трудятся, охраняют нас и берегут Отечество», — поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Погодина-Кузмина.
Актёр Сергей Пиоро также отметил особую увлечённость классическими старыми фильмами нашей страны.
«Я люблю включать канал «Культура», хотя сейчас много и других каналов, которые можно просто щелкать и попадать на хорошие фильмы. С удовольствием пересматриваю фильмы своего детства или даже детства своих родителей. Буквально вчера пересмотрел фильм «Я шагаю по Москве», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Пиоро.
Ранее российская актриса Александра Урсуляк поделилась подготовкой к своему новому проекту «Хорошие песни». По её словам, планируется концерт.
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