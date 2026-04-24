На Книжном салоне в Петербурге выступят Черниговская, Прилепин и Донцова

24 апреля 2026, 13:22

В Санкт-Петербурге состоится Книжный салон, где выступят знаменитые писатели. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.





Хедлайнерами мероприятия станут писатели Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Татьяна Черниговская, Дарья Донцова и Юрий Поляков.



Книжный салон будет проходить на Дворцовой площади с 21 по 24 мая. Главной его темой является Год единства народов России. Идея отразится в оформлении стендов, а также в программе салона.





«Кроме того, на площади отметят сразу три крупные литературные даты: 200-летие Михаила Салтыкова-Щедрина, 225-летие Владимира Даля и 135-летие Михаила Булгакова», — пишет «Петербургский дневник».