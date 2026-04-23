В Петербурге пройдет II Рыбный фестиваль
В Санкт-Петербурге на Пионерской площади с 1 по 3 мая проведут II Рыбный фестиваль при поддержке городского правительства и Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.
По данным «Петербургского дневника», гостям фестиваля представят отечественную рыбную продукцию, в том числе свежую, копченую, соленую, вяленую и сушеную рыбу, а также морепродукты и икру. Для детей организуют интерактивные зоны с аниматорами, аттракционы, мастер-классы и конкурсы.
Кроме того, в саду Театра юного зрителя обустроят зону отдыха, где на большом экране покажут художественные фильмы киностудии «Ленфильм», а также тематические ролики о жизни города и рыбной промышленности.
Официальная церемония открытия Рыбного фестиваля состоится на главной сцене на Пионерской площади 1 мая в 13:00. Праздник будет открыт для посещения 1 – 3 мая с 11:00 до 21:00.
I Рыбный фестиваль посетили более 32 000 жителей и гостей Петербурга. Всего было реализовано 12 тонн продукции.
