В Москве 25-26 апреля состоится фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов

24 апреля 2026, 12:49

Фото: фонд «Ника»

В Москве на территории Хлебозавода 25-26 апреля проведут благотворительный фестиваль WOOF, благодаря которому бездомные животные получают шанс обрести дом, а людям — преданных друзей.





На фестивале представят более 300 собак и кошек из приютов. Все питомцы здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. Фестиваль WOOF провели в Москве уже 13 раз. Всего удалось пристроить в добрые руки 1628 животных.



Для гостей мероприятия подготовили розыгрыши и призы от партнёров, фотозону и благотворительный маркет, творческие мастер-классы, викторины и конкурсы для детей, а также консультации специалистов по уходу и воспитанию животных. Будет работать и пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, консервы, лакомства, амуницию, пледы и лекарства, которые передадут приютам-участникам.





«Фестиваль WOOF — это мостик между приютом и домом. За десять лет мы помогли обрести семью тысячам хвостов. И сегодня, глядя на то, как меняется отношение людей к приютским животным, мы чувствуем огромную поддержку и желание продолжать начатое», — отметила президент фонда «Ника» Вера Митина.