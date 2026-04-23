Директор премии «Большая книга» объяснила ошибку в списке номинантов
Директор премии «Большая книга» Татьяна Восковская назвала технической ошибкой публикацию списка из 29 номинантов вместо 30 в категории «Художественная проза».
По ее словам, организаторы упустили строку с книгой главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» при переносе данных. Также в названии романа Анны Чудиновой «Шёпот застывшей воды» забыли убрать слово «автор», которое было в столбце «Номинатор».
Неточности заметили только после завершения пресс-конференции, а ошибочную версию опубликовали на официальных ресурсах премии, после чего она распространилась в СМИ.
«Мы снова убедились в том, что большая литература не терпит спешки и суеты», — приводит RT слова Восковской.
Она принесла извинения экспертам, авторам, номинантам и журналистам за ошибку.
В марте стало известно, что роман Симоньян вошел в список номинантов XXI сезона национальной литературной премии «Большая книга». Список финалистов объявят до 15 июня. Награждение победителей состоится до 20 декабря.