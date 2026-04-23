Директор премии «Большая книга» объяснила ошибку в списке номинантов

23 апреля 2026, 17:40

Директор премии «Большая книга» Татьяна Восковская назвала технической ошибкой публикацию списка из 29 номинантов вместо 30 в категории «Художественная проза».





По ее словам, организаторы упустили строку с книгой главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» при переносе данных. Также в названии романа Анны Чудиновой «Шёпот застывшей воды» забыли убрать слово «автор», которое было в столбце «Номинатор».



Неточности заметили только после завершения пресс-конференции, а ошибочную версию опубликовали на официальных ресурсах премии, после чего она распространилась в СМИ.





«Мы снова убедились в том, что большая литература не терпит спешки и суеты», — приводит RT слова Восковской.