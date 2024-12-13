Выяснились новые обладатели премии «Золотой граммофон»

Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)
В Москве на площадке «ВТБ Арена» прошла церемония вручения XXIX национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Обладателями премии стали Народные артисты России Лариса Долина и Дмитрий Маликов, лидер группы «Непара» Александр Шоуа и певец Владимир Пресняков, передает РИА Новости.
«Золотой граммофон» — одна из главных музыкальных премий России, учреждённая «Русским радио» в 1996 году.
Награды получили как именитые артисты, включая Сергея Лазарева, Григория Лепса и Ирина Дубцова, так и молодые исполнители: группа Serebro в обновленном составе, Марина Бриз, дуэт «Асия» и «Звонкий», группа Dabro и другие.
Особую статуэтку «Зелёный Граммофон» за продвижение экологичных ценностей вручила певице Алсу руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Церемонию открыли Елена Север и Роман Широких композицией на стихи Марии Захаровой «Верните память».
Мероприятие транслировалось на платформе «VK Видео», а ключевые моменты показывались на медиафасадах Москвы.
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Награды получили как именитые артисты, включая Сергея Лазарева, Григория Лепса и Ирина Дубцова, так и молодые исполнители: группа Serebro в обновленном составе, Марина Бриз, дуэт «Асия» и «Звонкий», группа Dabro и другие.
Особую статуэтку «Зелёный Граммофон» за продвижение экологичных ценностей вручила певице Алсу руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Церемонию открыли Елена Север и Роман Широких композицией на стихи Марии Захаровой «Верните память».
Мероприятие транслировалось на платформе «VK Видео», а ключевые моменты показывались на медиафасадах Москвы.
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Мария Моисеева