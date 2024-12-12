Фото: Ивантеевский музыкально-драматический театр
15 декабря Ивантеевский музыкально-драматический театр представит премьеру спектакля «Мы – люди!». Его основу легли рассказы Антона Павловича Чехова, которому в январе 2025 года исполнится 165 лет. Премьера приурочена к юбилею великого русского писателя.
«Это не просто постановка по ранним рассказам Чехова, а смелое переосмысление классики для сегодняшнего зрителя, особенно для молодежи. Это синтез классической музыки и современных композиций, изящной хореографии и интересной сценографии. Мы сохранили глубину чеховских идей о вечных ценностях, но подали их в яркой, современной упаковке, которая зацепит каждого», — поделился художественный руководитель спектакля Артем Бибилюров.
Чеховские герои отражают вечные человеческие проблемы и пороки, в них каждый узнает себя. Тонкий юмор писателя, заставляющий задуматься, актуален и в XXI веке.
Фото: Ивантеевский музыкально-драматический театр
Спектакль «Мы-Люди!» напомнит о важности человеческих отношений, сочувствия и взаимопонимания, о том, что от наших поступков зависит будущее.
Художественный руководитель спектакля — Артем Бибилюров, режиссер — Полина Нахимовская, художник — Михаил Карягин, хореограф — Данил Музипов, композитор — Алевтина Добрынина.
Фото: Ивантеевский музыкально-драматический театр
Премьерные показы спектакля будут проводиться бесплатно, но на них нужно зарегистрироваться.
Начало спектакля в 18:00. Возрастные ограничения: 12+
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