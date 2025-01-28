Подмосковных детей пригласили на конкурс рисунков по правилам дорожного движения

Фото: сайт fond-edykina.ru
28 января стартует VIII Всероссийский конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Мой папа и Я за безопасные дороги». Он будет приурочен ко Дню защитника Отечества и направлен на профилактику автоаварий с участием детей, сообщили в пресс-службе организатора конкурса – благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной».
«Конкурс проводится до 28 февраля 2025 года в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства». Цель конкурса – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности. Фонд приглашает мальчишек и девчонок России к участию в конкурсах по ПДД», – говорится в сообщении.Информацию об организации и условиях проведения конкурса можно найти на сайтах фонда www.fond-edykina.ru; new.fond-edykina.ru; а также в соцсетях «ВКонтакте»,
Telegram и «Одноклассники».
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Лора Луганская