Подмосковных детей пригласили на конкурс рисунков по правилам дорожного движения

В этом году в некоторые зимние дни температура достигала почти апрельской отметки — термометр показывал до +4 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, на этой неделе максимальная температура будет колебаться от +4 до +6 градусов, что может спровоцировать активность клещей — переносчиков опасных заболеваний, таких как боррелиоз и эрлихиоз. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области делится советами о том, как защитить своих питомцев от вредителей.