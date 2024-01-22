На ледовых представлениях от Авербуха и Навки побывали около 30 тысяч человек

Фото: пресс-служба культуры и туризма Московской области
Ледовые представления от Авербуха и Навки за три дня посетили порядка 30 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
За выходные на показы бесплатных ледовых спектаклей «Чемпионы» и «Байки русской балалайки» пришли посмотреть 30 тысяч человек.
Стоит отметить, что жители и гости Московской области смогут посмотреть крайние представление «Байки русской балалайки» этой зимой 27 января в городских округах Балашиха и Люберцы.
Точное место проведения и время можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.
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«Спектакли прошли в Звёздном городке, Павловском Посаде, Пушкино, Мытищах (, Электрогорске, Химках и поселке Запрудня в Талдомском г. о. Наибольшее количество зрителей присутствовало в Шатуре — 5,5 тыс. человек, Истре — 5 тыс. человек и Королёве — 4 тыс. человек», — подчеркнули в ведомстве.
Точное место проведения и время можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.
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Мира Полтева