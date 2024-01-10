Уличный фестиваль «Новогодняя Коломна» собрал более 21 тыс человек

15 трасс разного уровня сложности, тюбинг-парк и уютные кафе: “Волен” в Дмитровском городском округе – один из лучших горнолыжных курортов Подмосковья. Об этом сообщил корреспондент.

«Волен» в Дмитровском городском округе по праву считается одним из самых известных горнолыжных курортов Подмосковья.





«На базе него находятся 15 подготовленных трасс разного уровня сложности, тюбинг-парк с подъемниками, кафе в альпийском стиле, баня и услуги проката.Кроме этого, неподалеку находятся ещё несколько горнолыжных центров – клуб Леонида Тягачёва, «Степаново» и «Яхрома». Во всех этих комплексах будет интересно и опытным спортсменам, и новичкам», — подчеркнул корреспондент.





Также для тех, кто только готовится встать на лыжи или сноуборд, открыты инструкторские склоны. А для любителей прокатиться с ветерком подготовлены «красные» и «черные» трассы. Всего в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Московской области работают свыше 20 горнолыжных центров.





Стоит отметить, Большинство расположены под Дмитровом, но интересные склоны есть и в других городских округах: в Подольске, Коломне, Серпухове, Дзержинском, Красногорске, Балашихе, Истре и Солнечногорске.