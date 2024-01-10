Уличный фестиваль «Новогодняя Коломна» собрал более 21 тыс человек

Фото: пресс-служба Минкульта МО
«За девять дней фестиваля его посетили более 21 тыс человек. В исторической части города на территории Коломенского кремля были размещены торговые домики. Свою продукцию представили мастера по дереву, керамике, коже и камню, художники, сыровары и другие профессионалы», – рассказал первый замминистра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.Он назвал фестиваль одним из долгожданных новогодних событий для жителей и гостей Подмосковья.
Фестиваль проходил с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024-го. В его рамках было продано 500 кг фермерских продуктов и 1,5 тыс товаров от мастеров рукоделия и художников.
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