Более 142 тыс человек собрали крещенские купания в Московской области

Фото: пресс-служба Минблаго МО
В крещенских купаниях в этом году приняли участие более 142 тыс жителей и гостей Подмосковья. Только 18 и 19 января в купели окунулись около 83 тыс человек, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.
Самыми посещаемыми места для крещенских купаний стали источник Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, где в купаниях участвовали 30,2 тыс человек, Парк культуры и отдыха в Щёлкове (6,1 тыс человек) и купель на территории Храма Рождества Иоанна Предтечи в Одинцовском городском округе (5,4 тыс человек).
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Лора Луганская