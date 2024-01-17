В гонке «Подольская лыжня» примут участие более 500 спортсменов

На лыжероллерной трассе в посёлке Дубровицы в воскресенье, 21 января, состоится традиционная гонка «Подольская лыжня». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
«Гонку проведут в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье». Для участников подготовили трассы протяжённостью 1, 3 и 5 км», – говорится в сообщении.Как уточнили «Интерфаксу» в школе олимпийского резерва посёлка Дубровицы, на соревнования подано более 500 заявок из Подольска, Чехова, Зарайска, Серпухова, Луховиц, Истры, Ивантеевки, Королёва, Павловского Посада, Ленинского, Воскресенского, Ступинского, Домодедовского, Орехово-Зуевского, Щёлковского городских округов и Москвы.
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