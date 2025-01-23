На международный конкурс чтецов в Мелихове поступило более 100 заявок

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
XV Международный конкурс чтецких работ им. А. П. Чехова состоится в подмосковном музее-заповеднике «Мелихово» 27–29 января, в этом году на участие было подано более ста заявок, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«В конкурсе принимают участие молодые актёры и старшекурсники театральных вузов. В этом году на участие поступила 101 заявки. Во второй тур очных прослушиваний прошли 35 человек из разных городов России, а также из других стран, включая Беларусь и Казахстан», — говорится в сообщении.Каждый год для конкурса выбирается ещё один автор, помимо Чехова. В этом году им стал Михаила Зощенко.
Очные конкурсные прослушивания будут проводиться 27 и 28 января, а 29 числа — в день 165-летия Чехова — будет устроен праздничный гала-концерт с выступлениями победителей.
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