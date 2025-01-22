В Раменском представили календарь, рассказывающий о заслуженных жителях города

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
В Раменском музее состоялась презентация издания «Раменский календарь: даты, события, люди». Оно рассказывает о заслуженных жителях городского округа, которые внесли большой вклад в его развитие, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Книга объёмом 738 страниц посвящена выдающимся жителям Раменского муниципального округа – почётным гражданам, руководителям предприятий, спортсменам, журналистам, ветеранам, врачам, учителям, художникам, музыкантам, артистам и инженерам. Некоторые из них присутствовали на презентации», – отметили в пресс-службе.
Календарь составили раменские журналисты Вячеслав Щедрин, Яна Гарбузова и Ольга Чехачёва, которые долгое время работали в районной газете «Родник». Идейным вдохновителем стал на тот момент депутат городского округа, раменский предприниматель Иван Гамов.
Журналисты рассказали, как и кому пришла идея создания календаря, в чем его уникальность, с какими трудностями пришлось столкнуться и чем удивит издание.
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Лора Луганская