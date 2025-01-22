Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ В Раменском представили календарь, рассказывающий о заслуженных жителях города

В Раменском представили календарь, рассказывающий о заслуженных жителях города

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В Раменском музее состоялась презентация издания «Раменский календарь: даты, события, люди». Оно рассказывает о заслуженных жителях городского округа, которые внесли большой вклад в его развитие, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Книга объёмом 738 страниц посвящена выдающимся жителям Раменского муниципального округа – почётным гражданам, руководителям предприятий, спортсменам, журналистам, ветеранам, врачам, учителям, художникам, музыкантам, артистам и инженерам. Некоторые из них присутствовали на презентации», – отметили в пресс-службе.

Календарь составили раменские журналисты Вячеслав Щедрин, Яна Гарбузова и Ольга Чехачёва, которые долгое время работали в районной газете «Родник». Идейным вдохновителем стал на тот момент депутат городского округа, раменский предприниматель Иван Гамов.



Журналисты рассказали, как и кому пришла идея создания календаря, в чем его уникальность, с какими трудностями пришлось столкнуться и чем удивит издание.

Читайте также:

В Раменском онкоцентре проведут бесплатную проверку женского и мужского здоровья

В Раменском состоялся турнир по фиджитал-единоборствам

Школьники из Раменского приняли участие в мастер-классе по робототехнике
#подмосковье
#московская область
#журналисты
#сми
#культура
#раменский городской округ
#раменское
В 90 парках Подмосковья отпразднуют День студента
22 января 2025, 13:15

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Общеобластное мероприятие «ЗАЧЁТный парк», приуроченное ко Дню студента и Татьяниному дню, проведут в 90 парках Московской области в ближайшие пятницу и субботу — 24 и 25 января, сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
«На празднике студенты смогут бесплатно воспользоваться прокатом коньков на парковых катках и угоститься горячим чаем с бутербродами — для этого достаточно будет предъявить студенческий билет. В некоторых парках такой же подарок получат Татьяны по предъявлению паспорта. Кроме того, в рамках мероприятия будут организованы квесты, концерты, мастер-классы, беспроигрышная лотерея и другие развлечения», — говорится в сообщении.
Например, в Фабричном парке в Истре для гостей праздника проведут дискотеку на льду, викторину «Битва умов» и кулинарный мастер-класс, в парке им. О. Степанова в Серпухове посетителей ждёт выставка шпаргалок и профориентационные беседы для студентов, а в Центральном парке в Щелкове подготовили танцевально-концертную программу розыгрышами и конкурсами «Ура! Стипендия!».

Читайте также:

Стала известна программа фестиваля «Русский холодец» в Павловском Посаде

Режиссер Баранов: фильм о Жириновском может не выйти из-за разногласий с ЛДПР

На барабанном шоу в Красногорске выступили более 300 музыкантов
#минкульттуризма мо
#парки
#праздник
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна программа фестиваля «Русский холодец» в Павловском Посаде
21 января 2025, 22:21

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

25 января в парке «Меленки» в Павловском Посаде пройдёт XII гастрономический фестиваль «Русский холодец». Он проводится с 2014 года и по традиции привлекает сотни участников и тысячи зрителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Посетителей ждут гастрономический чемпионат по скоростному поеданию холодца, конкурс частушек и театральных постановок, конкурс «Соусная палитра» по рисованию разноцветными соусами. Желающие смогут сыграть в шашки маленькими холодцами и испытать силы в «холодецких забавах», среди которых – перетягивании каната, бег в мешках, поднятие гири и другие», – рассказали в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На фестивале с концертной программой выступят творческие коллективы городского округа. Будут работать площадка народных художественных промыслов, ярмарка и тематическая фотозона.
«В этом году фестиваль будет приурочен ко Дню студента. Учащиеся разных факультетов смогут приготовить одно и то же блюдо по-разному: философы – по-философски, физики – по-броуновски, математики – по-интегральному, филологи – по-литературному, историки – по-старинному, химики – по-менделеевски системно, а биологи – по-научному», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фестиваль начнётся в 11:00.

В министерстве напомнили, что фестиваль «Русский холодец» – финалист национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучший проект в области гастрономического туризма». Он также признан «Национальным событием».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Читайте также:

На барабанном шоу в Красногорске выступили более 300 музыкантов

Открытки со ступинскими котиками отправят по всему миру

В Люберцах проведут фестиваль вязания
#фестиваль
#павловский посад
#гастрономия
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#московский губернский театр
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Режиссер Баранов: фильм о Жириновском может не выйти из-за разногласий с ЛДПР
21 января 2025, 21:30

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)

Режиссер Александр Баранов объявил, что фильм о Владимире Жириновском может не выйти из-за споров с представителями партии ЛДПР, сообщило издание «Общественная Служба Новостей».
Баранов, который работал над проектом о Жириновском, отметил, что съемки должны были стартовать летом 2024 года.

Режиссер уточнил, что сценарий был готов, его даже согласовали, но производство картины так и не началось.

«В какой-то момент представители партии стали диктовать, кто будет играть в картине, какие сцены нужно вырезать. Простите, но режиссер здесь я», — обратил внимание Баранов.

Режиссер поделился, что ключевой проблемой стал выбор актера на роль Жириновского. Все осознавали, что артист должен быть таким же выдающимся, как его герой, сообщил Баранов.

«Все кандидаты, которых мы предлагали, подвергались критике. Мы вынужденно их убирали. Никиту Кологривого, которого продвигал в проект Леонид Слуцкий, я не очень хотел видеть в фильме», — сказал режиссер.

В мае Баранов покинул проект «Жириновский. Взлет», над которым в настоящий момент трудятся члены ЛДПР. Он поделился, что теперь история Жириновского будет представлена в формате сериала. По словам режиссера, оригинальный сценарий был переписан, а сам съемочный процесс может так и не состояться.

Читайте также:
#история
#режиссёр
#картины
#сценарий
#съёмки
#лдпр
#жириновский
#владимир жириновский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На барабанном шоу в Красногорске выступили более 300 музыкантов
21 января 2025, 17:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

На барабанном шоу во дворце культуры «Подмосковье» выступили более 300 участников. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Мероприятие стало поводом для людей разного возраста и разных культурных предпочтений объединиться под одной крышей и насладиться праздником музыки, танца и искусства. Зрители смогли погрузиться в атмосферу культур народов мира. Под аккомпанемент ударных инструментов прозвучали не только известные мировые хиты, но и оригинальные обработки малоизвестных музыкальных произведений. В течение полутора часов на сцене выступили более 300 участников в возрасте от 4 до 60 лет», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Как отметили в администрации, организатором масштабного мероприятия выступила школа «Мир барабанов» под руководством Александра Леера. Вместе с её воспитанниками на сцену вышли приглашённые вокалисты, актёры студии современного танца «Флэш Дэнс», а также дуэт индийского танца Лена Тара и Алёна Тихонова.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Читайте также:

Открытки со ступинскими котиками отправят по всему миру

В Люберцах проведут фестиваль вязания

Более 7 тыс. человек собрал в подмосковных парках праздник «Ледяное искусство»
#красногорск
#искусство
#культура
#подмосковье
#московская область
#дом культуры
#концерт
#музыка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Открытки со ступинскими котиками отправят по всему миру
21 января 2025, 14:45

Посткроссеры встретятся в Подмосковье. Вторая в наступившем году встреча состоится в Ступинском историко-краеведческом музее 8 февраля, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Присоединиться к встрече может любой желающий. Любители отправлять и получать открытки собираются в разных городах, чтобы обсудить общие интересы, обменяться опытом, подписать карточки и отправить по случайным адресам по всему миру. Сейчас ведутся регистрация участников и подбор адресов для обмена открытками», – отмечается в сообщении.
После февральской встречи из Подмосковья отправятся открытки с котиком из серии «Мягкие лапки». Автор иллюстраций – уфимская художница Римма Мухамадиева.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Чтобы вступить в группу «Встречи посткроссеров в Ступино», можно обратиться в сообщество «ВКонтакте».

Читайте также:

В России продолжается приём заявок на грантовый конкурс проектов в сфере культуры

В Люберцах проведут фестиваль вязания

Более 7 тыс. человек собрал в подмосковных парках праздник «Ледяное искусство»
#ступино
#кошки
#подмосковье
#московская область
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России продолжается приём заявок на грантовый конкурс проектов в сфере культуры
21 января 2025, 09:22

Фото: istockphoto.com/Galina Atroshchenko

Грантовый конкурс проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий проводит Президентский фонд культурных инициатив, приём заявок стартовал в декабре и продлится до 7 февраля, сообщает пресс-служба фонда.
«На конкурс принимаются проекты, направленные на укрепление российских духовно-нравственных ценностей и общероссийской культурной идентичности. В задачи конкурса входит также поддержка деятелей культуры и коллективов, выступающих за преданность стране и достижение Россией целей специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Участие в конкурсе могут принять некоммерческие организации, кроме политических партий и государственных учреждений. Заявки принимаются от коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Читайте также:

В Люберцах проведут фестиваль вязания

Открыт приём заявок на гранты для улучшения кибербезопасности предприятий

Подмосковье вошло в число лидеров по числу участников стипендиального конкурса
#конкурс
#гранты
#культура
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Люберцах проведут фестиваль вязания
20 января 2025, 12:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Фестиваль вязания «Люберецкая чудо-варежка 2025» состоится в Центральном парке Люберец в воскресенье, 26 января, в программу праздника войдёт конкурс работ, мастер-классы, выставка литературы о вязании, благотворительная акция по сбору варежек для одиноких людей и концерт, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Принять участие в конкурсной программе фестиваля может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке и выбрать одну из номинаций, в рамках которой конкурсант будет презентовать свою работу. На выбор есть словесная презентация, стихотворение, творческий номер, театральная постановка, танец или песня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что время презентации должно составлять полторы-две минуты.

Кроме того, в рамках фестиваля организуют выставку-ярмарку.

Фестиваль «Люберецкая чудо-варежка 2025» будет проходить с 12:00 до 15:00, возрастных ограничений нет.

Читайте также:

Более 7 тыс. человек собрал в подмосковных парках праздник «Ледяное искусство»

Музей-заповедник Чехова «Мелихово» получил президентский грант на новый проект

Распределительные шкафы в Зарайске стали уникальными арт-объектами
#люберцы
#фестиваль
#конкурс
#благотворительная акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 7 тыс. человек собрал в подмосковных парках праздник «Ледяное искусство»
20 января 2025, 11:23

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Свыше 7 тыс. жителей и гостей Подмосковья побывали на общеобластном мероприятии «Ледяное искусство». Оно проходило в 55 парках региона, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Посетители увидели показательные выступления фигуристов «Чемпионы на льду», приняли участие в зарядках на катке, мастер-классах по кастомизации коньков и в других активностях.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Так, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели мастер-классы по фигурному катанию, показательные выступления фигуристов, анимационную программу для юных гостей.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Юные гости Раменского городского парка мастерили зимние брелоки и участвовали в интерактивной программе «Все на лёд!». На катке прошли показательные выступления и мастер-классы от учащихся отделения фигурного катания спортшколы «Раменское».

Парк «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе порадовал гостей показательными выступлениями, мастер-классом для начинающих кататься. В парке работала фотозона «На пьедестале», а также зона с весёлыми стартами для всех желающих.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Читайте также:

Музей-заповедник Чехова «Мелихово» получил президентский грант на новый проект

Распределительные шкафы в Зарайске стали уникальными арт-объектами

В Красногорском филиале Музея Победы проведут цикл уроков о блокаде Ленинграда
#московская область
#подмосковье
#минкульт мо
#культура
#зима
#зима в подмосковье
#парки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Музей-заповедник Чехова «Мелихово» получил президентский грант на новый проект
17 января 2025, 22:11

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в рамках Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» в этом году стартует образовательный проект «Мелиховская школа молодых театральных критиков». Проект стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Цель проекта – сформировать новое поколение театральных критиков, открыть новые имена, повысить профессиональные компетенции начинающих специалистов. Молодых критиков, проходящих обучение в школе, будут привлекать к ведению экспертного обсуждения спектаклей, написанию профессиональных театральных рецензий.
«Создание проекта позволит молодым театральным критикам и студентам выпускных курсов профильных вузов, а также молодым театральным журналистам расширить и углубить знания и компетенции с помощью теоретических и практических занятий, встреч и обсуждений с ведущими театроведами и театральными критиками», – рассказали в министерстве.
Все подробности можно узнать на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Читайте также:

Распределительные шкафы в Зарайске стали уникальными арт-объектами

В Красногорском филиале Музея Победы проведут цикл уроков о блокаде Ленинграда

В библиотеках Подмосковья в 2025 году проведут около 900 выставок
#музей
#чехов
#искусство
#культура
#театр
#гранты
#конкурс
#мелихово
#фестиваль
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате