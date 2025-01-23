В России в феврале проведут акцию «Дарите книги с любовью»

Фото: пресс-служба Российского книжного союза
Девятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, будет проводиться с 10 по 16 февраля, сообщает пресс-служба Российского книжного союза.
«Во время акции «Дарите книги с любовью – 2025» на площадках библиотек, музеев, книжных магазинов и учебных заведений будет организован сбор книг для библиотек и детских учреждений в малых городах и отдалённых населенных пунктах», — говорится в сообщении.Отмечается, что книги, передаваемые для библиотек, должны быть изданы не ранее 2020 года.
Всего за годы проведения общероссийской акции «Дарите книги с любовью» было собрано более 1,7 млн книг. Регистрация организаций на участие в акции этого года открыта по ссылке.
Международный день книгодарения отмечается 14 февраля, его придумала в 2012 году английская писательница Эмма Перри.
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