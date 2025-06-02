На музыкальном фестивале в Суздале ожидают до 40 тысяч человек

02 июня 2025, 17:10

Денис Мацуев (Фото: пресс-служба «Летнего фестиваля Дениса Мацуева»)

С 29 июня по 5 июля в Суздале пройдет Летний фестиваль Дениса Мацуева, сообщили в пресс-службе фестиваля.