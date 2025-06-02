На музыкальном фестивале в Суздале ожидают до 40 тысяч человек
С 29 июня по 5 июля в Суздале пройдет Летний фестиваль Дениса Мацуева, сообщили в пресс-службе фестиваля.
Со слов мэра города Алисы Бирюковой, на мероприятие придет порядка 40 тысяч человек, проинформировало агентсво ТАСС.
В рамках фестиваля пройдет «Парад виртуозов» — в исполнении музыкантов прозвучат шедевры для солиста с оркестром. Возглавит «парад» солистов Денис Мацуев.
Отмечалось, что 1 июля на фестивале выступят звезды балета и Страдивари-ансамбль Мариинского театра — коллектив музыкантов, которые играют на струнных инструментах, созданных итальянскими мастерами XVII–XVIII веков: Николо Амати, Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери.
В финальный день мероприятия любители музыки смогут услышать джазовые аранжировки и импровизации от Мацуева. На одной сцене с художественным руководителем фестиваля появятся его творческие партнеры: джазмены Андрей Иванов и Александр Зингер, виолончелист Борислав Струлев и домристка Екатерина Мочалова, а еще Российский национальный молодежный симфонический оркестр.
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