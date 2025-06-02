Билан запускает бизнес по продаже еды, одежды и косметики
Известный певец Дима Билан решил покорить новые вершины, выйдя на рынок бизнеса. Артист зарегистрировал ООО «Тристум», и теперь его имя связано не только с музыкой.
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), компания «Тристум» будет заниматься сразу несколькими направлениями. В планах - производство и продажа пищевых продуктов, а также реализация одежды, моющих средств и косметических товаров.
Билан владеет 70% от общей доли в новой компании, а вторым учредителем стал бизнесмен Алексей Шумилов. Это означает, что поклонники певца, вполне вероятно, скоро смогут приобрести фирменный мерч или, возможно, даже продукты питания от Димы Билана.
Новость о новом бизнес-проекте вызвала большой интерес у поклонников и представителей индустрии.
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