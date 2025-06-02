Билан запускает бизнес по продаже еды, одежды и косметики

02 июня 2025, 16:54

Дима Билан зарегистрировал новый товарный знак

Дима Билан: ( Фото Telegram: @bilanofficial )

Известный певец Дима Билан решил покорить новые вершины, выйдя на рынок бизнеса. Артист зарегистрировал ООО «Тристум», и теперь его имя связано не только с музыкой.