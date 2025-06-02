На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 35 тыс. заявок
Организаторы завершили сбор идей на форум «Сильные идеи для нового времени» и приём заявок на конкурс брендов «Знай наших». Об этом сообщили в пресс-службе Агентство стратегических инициатив.
На форум поступило более 35 тыс. идей, а на конкурс заявились свыше 14 тыс. российских брендов. За всё время заявки прислали порядка 600 тыс. участников
«За пять лет форум стал отражением общественного запроса. Здоровье, технологии и семья – главные темы, которые волнуют россиян. Именно по этим направлениям мы стремимся к устойчивому развитию, где инновации служат качеству жизни. Идеи поступили со всей страны и даже из-за рубежа», – рассказали в пресс-службе.
Там также отметили, что отечественных брендов стало ещё больше. Все они разные, аутентичные, и каждый со своими особенностями. Совсем скоро будет обнародован список идей, которые представят руководству страны, и бренды, которые получат поддержку от агентства и партнёров. Финальное мероприятие форума состоится в июле Москве.