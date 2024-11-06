Оркестр из Каширы завоевал приз международного конкурса

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Оркестр русских народных инструментов «Сувенир» каширской Детской школы искусств занял второе место на ХХХ Международном конкурсе исполнительского искусства «Роза ветров», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Оркестр «Сувенир» под управлением Романа Кузовлева завоевал второе место. А конкурсе каширские музыканты исполнили саундтрек к кинофильму «Пираты Карибского моря» композитора Ханса Циммера», — говорится в сообщении.Конкурс исполнительского искусства «Роза ветров» проводится с 1994 года. В этом — юбилейном — году участие в конкурсе приняли 2 тысяч 300 музыкантов из более чем 20 стран, включая Индию, Китай, Марокко, Бразилию, Мексику, ОАЭ и Аргентину. От России участие в конкурсе приняли представители 45 регионов.
Запись конкурсного выступления оркестра «Сувенир» можно посмотреть по ссылке.
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Лев Каштанов