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Оркестр из Каширы завоевал приз международного конкурса

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Оркестр русских народных инструментов «Сувенир» каширской Детской школы искусств занял второе место на ХХХ Международном конкурсе исполнительского искусства «Роза ветров», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Оркестр «Сувенир» под управлением Романа Кузовлева завоевал второе место. А конкурсе каширские музыканты исполнили саундтрек к кинофильму «Пираты Карибского моря» композитора Ханса Циммера», — говорится в сообщении.
Конкурс исполнительского искусства «Роза ветров» проводится с 1994 года. В этом — юбилейном — году участие в конкурсе приняли 2 тысяч 300 музыкантов из более чем 20 стран, включая Индию, Китай, Марокко, Бразилию, Мексику, ОАЭ и Аргентину. От России участие в конкурсе приняли представители 45 регионов.



Запись конкурсного выступления оркестра «Сувенир» можно посмотреть по ссылке.

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Выставка в «Музеоне» расскажет о поэтах, живших в усадьбе «Мураново»
#кашира
#музыканты
#оркестр
#конкурс
Павловопосадские платки представят на выставке «Гранд Текстиль»
06 ноября 2024, 13:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Музей истории Русского платка и шали примет участие в уникальной выставке в Москве «Гранд Текстиль». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Павловский Посад.
«Площадь платка» соберёт на выставке 7 ноября талантливых художников-дизайнеров, творящих и создающих платки. Об истории музея, формировании коллекций и многом другом расскажет его создатель Владимир Шишенин», – рассказали в пресс-службе.
Посетителей также ждут лекции о создании авторских платков, экскурсия по выставке с авторами, фотосессия с участниками и гостями выставки на Театральном балконе.

Вход на «Площадь платка» будет свободным.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Выставка «Гранд Текстиль» будет проходить на Тишинке 7-10 ноября.

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#павловский посад
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#московская область
#культура
#музей
#история
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В Подмосковье можно будет получить карту «Тройка» с уникальным дизайном
06 ноября 2024, 12:29

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В подмосковных музеях стартует акция по распространению карт «Тройка» с новым дизайном. Второй совместный проект «Путешествуй с «Тройкой» по Подмосковью» запускают Министерство культуры и туризма Московской области и «СберТройка», сообщили в пресс-службе ведомства.
«В регионе расположены уникальные музеи. Они предлагают посетителям выставки русского и европейского искусства, исторические и краеведческие экспозиции, познавательные экскурсии, творческие мероприятия для взрослых и детей. На новой карте «Тройка» изображены такие подмосковные достопримечательности, как государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре, парк Малевича в Одинцовском городском округе, Серпуховский историко-художественный музей и Зарайский и Коломенский кремли», – отметили в ведомстве.
Московская билетная система «СберТройка» позволяет жителям Подмосковья легко добраться до этих и других знаковых мест региона на общественном транспорте. Пункты выдачи карт будут работать во всех пяти названных локациях.

Получить карту можно, приняв участие в квесте, который состоится 8 ноября.

В каждой из локаций будут размещены плакаты с анонсом акции. Участникам надо будет найти плакат, сделать с ним фото, опубликовать в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #Подмосковье_с_Тройкой и отметить аккаунт локации. Публикацию нужно показать сотруднику. После этого можно будет получить карту «Тройка» с новым дизайном.

Тираж карт ограничен, предупредили в министерстве.

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Конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках» собрал музыкантов из 22 муниципалитетов

Выставка в «Музеоне» расскажет о поэтах, живших в усадьбе «Мураново»

Вокалисты из Каширы завоевали Гран-при международного конкурса
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#московская область
#сбербанк
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Конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках» собрал музыкантов из 22 муниципалитетов
06 ноября 2024, 10:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Артисты из 22 муниципалитетов Подмосковья приняли участие в областном фестивале-конкурсе исполнителей народных песен и музыки на ручных гармониках «Играй, гармонь, в Котельниках». Он прошёл в Доме культуры «Белая Дача», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурсная программа состояла из 65 номеров в исполнении хоров, вокальных ансамблей, дуэтов, трио и солистов. Гран-при фестиваля в номинации «Ансамбль» завоевал Народный коллектив хор «Русская песня» из Саввинской слободы Одинцовского городского округа», – отметили в пресс-службе.
Участников из Котельников наградили дипломами лауреатов. Лауреатом I степени в номинации «Ансамбли» стал Народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Русская песня», лауреатом III степени в номинации «Гармоника» – Михаил Власов, лауреатом III степени в номинации «Ансамбли» – Народный коллектив «Хор русской песни «Белая Дача» им. А. В. Прокошиной.

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#московская область
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Выставка в «Музеоне» расскажет о поэтах, живших в усадьбе «Мураново»
05 ноября 2024, 22:34

Фото: пресс-служба Парка Горького

В расположенном в парке Горького в Москве Парке искусств «Музеон» стартовал новый выставочный проект «Мураново, Дом поэтов». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Парка Горького

Проект под открытым небом рассказывает об атмосферной подмосковной усадьбе, тесно связанной с именами великих русских поэтов и писателей Фёдора Тютчева, Евгения Боратынского и Ивана Аксакова.
«Усадьба «Мураново» – образец дворянской усадьбы XIX века. Имение расположено в 50 км от Москвы. В состав музея-заповедника входит несколько деревянных построек XIX века. Некоторые построил сын русского поэта Тютчева – Иван Фёдорович Тютчев, который также проживал там со своей семьей. Здесь некоторое время жил поэт Боратынский с семьёй. Главный усадебный дом в Муранове был построен по замыслам и чертежам поэта», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Потомки классика русской поэзии создали в Муранове мемориальный музей с большой коллекцией личных вещей, рукописей, документов и фотографий Тютчева и его семьи. В усадьбе останавливался и Николай Гоголь, приезжали писатель Сергей Аксаков с сыновьями Константином и Иваном. Их имение Абрамцево находилось неподалеку.

Музейное собрание музея-заповедника насчитывает более 40 тыс. экспонатов. В основном это вещи, принадлежавшие владельцам усадьбы и их родственникам. Это одна из самых богатых коллекций мебели в российских музеях и мемориальная библиотека, состоящая из более чем 9 тыс. изданий.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Кроме информации о музее-заповеднике и его владельцах, экспозиция рассказывает о дипломатической деятельности Фёдора Тютчева, его литературной работе, публикации его стихов, а также памятных местах, связанных с жизнью поэта», – добавили в ведомстве.

Экспонаты выставки можно увидеть на Липовой аллее на Крымской набережной. Экспозиция будет работать до 5 декабря.

Фото: пресс-служба Парка Горького

Ранее сообщалось, что музей-заповедник «Мураново» участвует в социально значимом проекте «Тропа поэтов и друзей: из Мураново в Абрамцево». Маршрут соединит пешей тропой две усадьбы, что поможет развитию эколого-познавательного и историко-культурного туризма Организация маршрута не требует вмешательства в сложившиеся парковые пространства и историко-культурные ансамбли. Будут проведены уборка и обустройство территории, приведены в порядок тропы и дороги, маркировка дополнительной инфраструктуры.

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#искусство
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#московская область
#минкульттуризма мо
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Эмир Кустурица раскрыл значение русской зимы
Эмир Кустурица назвал русскую зиму элементом творчества
05 ноября 2024, 19:07

Эмир Кустурица (Фото: РИА Новости/Михаил Метцель)

Кинорежиссёр Эмир Кустурица поделился своим отношением к русской зиме, отметив её как часть творчества.
«Я не люблю зиму. Каждый раз я приезжаю в Россию зимой только в том случае, если этого просят дела театра. Так, когда в прошлом году Андрей Кончаловский поставил спектакль «Война и мир» (12 ), я приехал и встретил здесь такую зиму, какой никогда не видел и не чувствовал. Но в таких условиях жил и Федор Михайлович Достоевский, и многие другие известные талантливые люди. Я думаю, что русская зима тоже особый элемент их творчества, который оказывает своё влияние», — отметил в беседе с «Петербургским дневником» режиссёр.

До этого сообщалось, что в честь 84-летия режиссёра, народной артистки России Аллы Суриковой состоится марафон её картин на телевидении. Как пишет Газета.ру, зрители смогут увидеть фильмы «Суета сует» (6 ), «Человек с бульвара Капуцинов» (0 ), «Ищите женщину» (0 ).

Ранее российский народный артист Никита Михалков заявил, что Запад обманул два поколения молодых украинцев и подстрекает их против России.

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#зима
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Краеведческий музей Каширы присоединился к акции «Ночь искусств»
05 ноября 2024, 18:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширском краеведческом музее прошла насыщенная программа в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сотрудники музея подготовили множество творческих локаций. Мастер-классы вызвали большой интерес у детей и взрослых. Желающие попробовали освоить игру на народных шумовых инструментах, вылепить из глины фирменную каширскую игрушку-свистульку, изготовить осенний аксессуар и создать линогравюры. После театрализованной лекции посетители вдохнули «Аромат советской эпохи», – рассказали в администрации.
Концерт для гостей дали в музее артисты Ступинской филармонии - заслуженная артистка Молдавии Светлана Мареева (сопрано) и лауреат международных конкурсов, концертмейстер Елена Лескина.

На вечернем киносеансе посетители посмотрели фильм, снятый в 1960-х годах в Кашире, окунулись в атмосферу советского провинциального городка.

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#подмосковье
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#культура
#искусство
#концерт
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Как в Подмосковье прошел День народного единства
05 ноября 2024, 18:43

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

День народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября и считается выходным, стал днем единения всех народов и многонациональных культур России. Официально праздник был учрежден в 2004 году, впервые отмечался в 2005 году, хотя корни праздника уходят в глубокие Смутные времена XVII века.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В праздник, 4 ноября, Московская область в разных округах устраивала отмечания. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, более 23 тысяч человек посетили мероприятия. В 76 парках состоялось общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство», которое состояло из концертов, мастер-классов, викторин, угощения чаем и блюдами разных народов России.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

  • В парке Орехово-Зуевского городского округа прошел конкурс-дефиле «Народное достояние», а на площадке «ДивноВкусно» состоялась дегустаций блюд разных народов России.
  • В Центральном парке Ногинска Богородский городского округа прошло шествие в различных народных костюмах, состоялось выступление по шапочному бою и мастер-класс по выпечке блинов от шеф-повара Кирилла Дорофеева.
  • В парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск прошло выступление сектора казачьей культуры «Наследие предков».
  • В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского городского округа был праздничный кросс ГТО, урок каллиграфии. Всех гостей угощали чаем и традиционным пловом из казана.
  • В парке «Победа», Талдомского городского округа прошли народные игры «Старинные забавы», а гости парка готовили рассольник и расписывали народные музыкальные инструменты.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Также 4 ноября в ДК «Подмосковье» городского округа Красногорск прошел открытый межрегиональный фестиваль #СВОЙГЕРОЙ, который собрал более 1000 участников не только из Московской области, но и из Рязанской, Тульской и Калужской.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Главной темой фестиваля был рассказ о подвигах советский и российских воинов с помощью искусства: картин, фотографий, песен и стихов.

Участники из разных областей России показали прекрасные работы, прославляющие любовь к Отечеству, идеи духовного единства, мужество и героизм советских и российских воинов.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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Вокалисты из Каширы завоевали Гран-при международного конкурса
05 ноября 2024, 17:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Воспитанники Детской школы искусств городского округа Кашира завоевали Гран-при V Международного конкурса исполнителей вокального искусства «Осенняя сказка», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В номинации «Вокальное искусство (академический вокал)» Гран-при завоевал хор инструментального отделения каширской детской школы искусств под управлением Светланы Вахрушевой. Кроме того, в номинации «Вокальное искусство (эстрадный вокал)» Гран-при получил детский вокальный ансамбль «Точка Ру» (преподаватель — Светлана Вахрушева)», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Конкурс проводился в дистанционном формате. Жюри оценивало присланные записи выступлений по качеству звука, музыкальности, чистоте интонаций, содержательности выступления и ряду других критериев, включая также артистизм исполнителей и сценичность номера.

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Танцевальный коллектив из Каширы выиграл Всероссийский хореографический конкурс
05 ноября 2024, 17:38

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

2 ноября в Санкт-Петербурге прошёл V Всероссийский хореографический форум-конкурс «Единый „Кубок хореографического искусства России“ — 2024», организованный арт-объединением «Творческие сезоны» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Каширу на конкурсе представила танцевальная студия ART OF BLACK, которая была основана в 2021 году в Доме культуры «Ожерелье».

Благодаря усилиям молодого преподавателя Марии Ештокиной команда специализируется в различных танцевальных стилях.

Летом 2023 года участницы ART OF BLACK приняли участие в фестивале «Город танцует в парках», который проходил в городском парке Каширы-2. Молодая команда успешно прошла отбор и получила личное одобрение от известного российского хореографа Егора Дружинина.

После победы танцевальная студия ART OF BLACK выступила на гала-концерте «Город танцует в парках», который состоялся в Балашихе.

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