На новогодних праздниках для жителей Подмосковья будут организованы мероприятия в парках

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Парки Московской области приглашают гостей на новогодние праздники. об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
С 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года для гостей и жителей региона будут проводится праздничные мероприятия.
30 декабря в парках Подмосковья пройдет праздник «Путешествие в Новый год», в рамках которой желающие смогут принять участие в бесплатных фотосессиях с креативными табличками, посмотреть анимационную программу, поучаствовать в квестах с новогодними призами и приобрести подарки на ярмарках.
Помимо этого, 31 декабря в парках запланировано областное мероприятие «Новый год под шубой». В программе будут массовые хороводы, флешмоб «Дракоша», командные зимние игры, а также концертная программа и конкурсы.
Кроме этого, 6 января на парковых территориях Московской области пройдёт мероприятие «Праздник зимних чудес», где посетители смогут своими руками сделать рождественские поздравительные открытки и игрушки.
Стоит отметить, что полный список парков и проводимых мероприятий можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.
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30 декабря в парках Подмосковья пройдет праздник «Путешествие в Новый год», в рамках которой желающие смогут принять участие в бесплатных фотосессиях с креативными табличками, посмотреть анимационную программу, поучаствовать в квестах с новогодними призами и приобрести подарки на ярмарках.
Кроме этого, 6 января на парковых территориях Московской области пройдёт мероприятие «Праздник зимних чудес», где посетители смогут своими руками сделать рождественские поздравительные открытки и игрушки.
Стоит отметить, что полный список парков и проводимых мероприятий можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.
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Мира Полтева